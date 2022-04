Vremea și spiritul muntelui – (II)

Pentru cei ce doresc să se inițieze în observarea fenomenelor naturale și aflarea timpului probabil pe munte, o serie de constatări rezultate din experiența multor montaniarzi şi iubitori ai naturii ar fi demne de luat în seamă, cu mențiunea că pot exista unele neconcordanțe în funcție de influențele meteo locale.

Vântul

– Dimineața când aerul e rece și cerul senin iar vântul bate slab fără o direcție precisă vremea rămâne frumoasă.

– Dacă dimineața aerul e cald și cerul senin iar vântul nu bate vara după-masa vremea se va strica iar iarna se va forma ceața.

– Dacă vântul bate la poalele muntelui într-o direcție iar pe creastă în direcția opusă vremea se va strica repede.

– Dacă e rece și plouă iar vântul bate dinspre sud vremea se va menține așa mai multe zile;

– Dacă timpul e frumos, vântul bate din nord-vest și se întețește, vremea se strică;

– Dacă timpul este nefavorabil iar vântul nu își schimbă direcția vremea rămâne neschimbată;

– Dacă vântul bate tare sau moderat iar timpul este frumos și vântul continuă să bată dinspre nord vremea rămâne frumoasă.

Cerul

– Cer albastru închis arată timp frumos.

– Cerul pâclos, alburiu și cald dimineața arată schimbarea vremii.

– Cer galben-auriu dimineața arată timp frumos.

– Cerul vișiniu sau nori violacei dimineața arată ploaie în acea zi.

– Norii colorați în roșu pe margini arată apropierea unei perioade ploioase.

– Cer senin de culoarea aramei la asfințit arată timp frumos a doua zi.

Soarele

– Soarele ce apune în cer albastru prevestește timp frumos.

– Soare de culoare violacee la răsărit prevestește ploaie.

– Cercul luminos (halo) în jurul soarelui prevestește ploaie.

– Soarele ce apune în nori prevestește ploaie a doua zi.

– Soarele ce apune ca o vâlvătaie de culoare vișinie prevestește ploaie a doua zi.

Luna

– Luna traversată de fișii de nori arată ploaie a doua zi.

– Luna cu cerc halo arată ploaie a doua zi.

– Luna este clară și strălucitoare timpul va fi frumos a doua zi.

Termometrul (este recomandabil să avem unul cu noi )

– Timp frumos și temperatura scade – vremea se strică.

– Timp frumos și temperatura creste – vremea rămâne tot așa.

– Timpul este ploios și temperatura scade – vremea rămâne ploioasă.

– Timpul este ploios și temperatura crește – vremea se îndreaptă.

– Vara temperatura scade în mod normal cu 0,6 grade C la fiecare 100 m altitudine în plus. Dacă scăderea este peste 1 gr C vremea va fi instabilă mai multe zile.

Norii

– Dacă cerul este acoperit de un strat subțire de nori prin care se vede soarele sau luna vremea se strică în mai puțin de 24 ore.

– Când sunt mai multe etaje de nori ce se deplasează în sensuri opuse ploaia începe în cel mai scurt timp.

– Furtunile sunt prevestite de norii scămoșați albi și împrăștiați pe cer dar și de norii rotunjiți și grupați.

– Dacă seara bancuri de ceață urcă pantele muntelui sau se prind de vârf va ploua a doua zi.

– Când plouă mărunt și cerul se înseninează dimineața, după masă va fi furtună cu descărcări electrice.

– Dacă plouă și vântul își schimbă direcția bătând dinspre nord sau nord-est vremea se va îndrepta.

– Norii în formă de lespezi cu marginile luminoase ce acoperă în mod trecător cerul dimineața anunță vreme bună.

Mugurel PETRESCU