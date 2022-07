Vremea rea a anulat a doua seară de Transalpina RockFest!

Ploaia torențială care s-a abătut sâmbătă seara asupra județului nostru a fost o binecuvântare pentru grădini, dar a dus la anularea celei de-a doua zile de concerte din cadrul Transalpina RockFest.

Pur și simplu organizatorii nu au mai avut ce face în fața puhoaielor de apă, spectatorii preferând să rămână și ei în cabanele din Rânca sau să plece acasă.

Vineri seara, în schimb, circa 1000 de persoane au făcut atmosferă și s-au bucurat de concerte gratis susținute de nume grele ca Iris, Kempes, Spitalul de Urgență sau Altar.

Oamenii s-au bucurat că vremea a fost de partea lor și că după doi ani de restricții în pandemie festivalul organizat de Consiliul Județean Gorj și Asociația „Acasă la Brâncuși” a fost reluat.

„Din Cărbunești suntem și chiar dacă suntem mai în vârstă tot rockeri am rămas. Am fi vrut să venim cu motocicleta, dar era posibil să vină ploaia și nu ne-am riscat. Ne bucurăm oricum mult de tot că s-a reluat festivalul și că avem așa trupe aici pe care să le putem urmări”, a spus o familie de gorjeni. Ploaia de care se temeau aceștia a venit a doua zi, când stațiunea a rămas aproape goală. Festivalul de rock a adus oricum un plus de turiști cu circa 20% mai mult decât în week-endurile precedente, când numărul cazărilor a fost destul de redus nu doar în Rânca, ci în toată zona Gorjului.

Gelu Ionescu