Vor juca handbalistele în altă sală în noul sezon? Andrieș: ,,Ar fi păcat!”

Echipa de handbal este în vacanță, dar programul de pregătire din vară este bine pus la punct. Antrenorul Liviu Andrieș a declarat sunt parafate mai multe meciuri amicale. Lotul se reunește în luna iulie. ,,Fetele, timp de două săptămâni, se vor odihni, după care vor primi un program de pregătire. Pe 10 iulie, va începe perioada de pregătire. Avem deja confirmate trei turnee și alte două jocuri amicale, deci programul este bine stabilit. Până la primul joc din campionat, o să avem 11-12 jocuri de pregătire, ceea ce este nemaipomenit”, a declarat principalul formației alb-albastre. Gorjencele vor juca în grupele EHF, dar mai au neveoie de întăriri pentru a face față pe trei fronturi. Andrieș crede că echipa va avea un buget mai mare în 2024, pentru că formația noastră a devenit atractivă și pentru jucătoare inaccesibile până acum. ,,Această participare în cupele europene a început să deschidă anumite uși, care ne erau total închise. E o provocare pentru multe jucătoare, iar acest lucru este un atuu pentru noi. Momentan, sunt șase jucătoare semnate, dar căutăm și alte jucătoare de valoare, care să aducă un plus, pentru că urmează competiții încrâncenate. Jucătoarele românce care au calitate și valoare sunt semnate din decembrie sau ianuarie. La linia de 9 metri, e clar că ne mai trebuie un inter dreapta și un inter stânga, jucătoare care să aducă plusvalore echipei. Suntem în discuții, mă gândesc că va crește și bugetul. Deja este o provocare pentru conducerea administrativă și sunt convins că domnul primar și Consiliul Local vor face acest lucru”, a spus antrenorul. Andrieș crede că echipa nu se va muta în alt oraș, nici pentru meciurile europene, nici pentru anumite etape din Liga Florilor. Sala Sporturilor din municipiu are nevoie de modernizare pentru a găzdui partide internaționale. Pe de altă parte, principalul de la handbal nu vrea anularea avantajului pe care îl oferă terenul propriu, și spune că obiectivul va rămâne același: menținerea în primul eșalon. ,,Dacă vom participa direct în grupele EHF, această competiție începe în ianuarie-februarie, deci timp este destul pentru a reuși să se modernizeze sala. Nu cred că este mare lucru de făcut și eu spun că ar fi păcat să ne calificăm în cupele europene și iubitorii noștri de handbal să nu ne vadă aici. Nu cred că ne vom muta nici pentru jocurile din Liga Florilor. Normal, obiectivul va fi tot menținerea. Suntem în al doilea an de participare și trebuie să o luăm pas cu pas. Ar fi aiurea să ne propunem obiective mai mărețe pentru că nici situația noastră financiară nu ne permite”, a precizat Andrieș. Primele competiții oficiale interne vor avea loc la finalul lunii august.

Cătălin Pasăre