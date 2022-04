Virgil Popescu pune lacătul și pe CEO: Vor mai rămâne niște unități de cărbune… ÎN REZERVĂ

* Polonia pune în funcțiune aproape 1.000 MW – pe cărbune!

Virgil Popescu, actualul ministru al Energiei, este hotărât să pună capăt carierelor miniere ale CEO. Și asta, în următorii patru ani. Deci, în 2026 cel mai mare angajator, Complexul Energetic Oltenia, va fi o amintire.

El a spus la un post TV: ”Va crește producția în Complexul Energetic Oltenia (???), complex care are un program de restructurare aprobat, un ajutor de stat și care are acelaș termen, 2032… vorbim de la o trecere treptată de la cărbune la gaz natural (…). Programul de restructurare este gândit în așa fel încât, în 2026, când sunt gata capacitățile de producție pe gaz, vom avea gazul din Marea Neagră, să avem ce consuma. Evident, vor mai rămâne și niște unități de cărbune în rezervă, pentru situații de criză, de forță majoră. Toată strategia de dezvoltare este gândită pentru trecere de la cărbune la gaz natural, evident, energie regenerabilă, energie nucleară…”.

Statul care nu-și sabotează propriul sistem energetic național

La alții, cum e Polonia, acolo unde statul nu-și sabotează propriul sistem energetic, în aceste zile, supergrupul energetic Tauron a sincronizat o nouă unitate de producţie de energie prin arderea cărbunelui, cu o putere de 910 MW, cu sistemul energetic naţional, scrie The Warsaw Voice, informație preluată de presa românească:

„Unitatea de 910 MW este cea mai modernă centrală de acest gen din Polonia şi va fi fundamentul sistemului energetic polonez pentru mulţi ani de acum înainte“, a declarat CEO-ul Pawel Szczeszek. Procesul de pornire a unităţii a durat de la începutul lunii martie.

Conform planului prezentat în decembrie anul trecut, noua unitate urma să fie sincronizată cu sistemul naţional până pe 29 aprilie. Blocul funcţionează în prezent la o capacitate de 326 MW. Când va funcţiona la capacitate maximă, unitatea din Jaworzno va genera aproximativ 6,5 TWh de energie electrică pe an, folosind până la 2,5 milioane de tone de cărbune”.

Singurul ministru care tolerează CHIULUL de un an, la CEO!

Virgil Popescu este ministrul care a pus Mintia pe butuci și care o vinde la un preț subevaluat, fără ca niciun organ de control al statului să-l întrebe ”de sănătate”.

De asemenea, acesta este singurul ministru din istoria managementului corporativ, și nu numai, care tolerează de aproape un an, absența la serviciu a unui membru al Directoratului CEO. Se cunoaște foarte clar că Lăcrămioara Diaconu Pințea, nu a mai fost văzută la program, din vara anului trecut. Amintim că aceasta este soția lui Viorel Pințea, șef în OMV Petrom, companie cu care CEO a ales să facă parteneriat în afacerea privind trecerea de la cărbune la gaz, prin înființarea unor societăți mixte în care CEO va rămâne acționar minoritar.

Mihaela C. Horvath