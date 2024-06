VIOREL GÂRBACIU – Intrarea în basm

Placheta de versuri pentru copii „Intrarea în basm”, apărut la Editura Fundaţiei Constantin Brâncuşi din Tg. Jiu, este semnată de poetul gorjean Viorel Gârbaciu.

Cartea este dedicată lui Iani şi Costinel, copiii autorului, deveniţi chiar personajele principale ale acesteia (Iani este „Prâslea cel Voinic”, iar Costinel este un „chipeş prinţ de prin Levant”).

Conţinutul debutează cu poezia „Precuvântare”, un mesaj al autorului pentru cititori prin care îşi justifică publicarea acestei cărţi: „N-am vrut, sincer, la-nceput / Să le tipăresc cândva, / Dar cum „prinţii” au crescut / M-am gândit că n-ar strica / / Să citească toţi copiii / Pitoreştile poveşti – / Hronic al copilăriei / De la mine, din Teleşti).

Pe lângă cele două personaje, Iani şi Costinel, în carte mai apar (în cea de a doua parte numită şi „Verile de la Teleşti”) o serie de animale domestice (căţeluşa Saşa, armăsarul Ringo, motacul Mache zis Mănucă) ce nu doar îmbogăţesc înformaţiile despre satul natal ci dau şi un plus de savoare textului apropiind afectiv micuţii cititori de autor şi de mesajul textului.

Sunt evocate evenimente şi locuri, mai mult sau mai puţin plăcute dar care au avut un impact moralizator pentru Iani şi Costinel (stâna lui Gore Mangu, pescuitul şi scăldatul în râu, spitalul, trenul „Mocăniţa”, colindul de Crăciun cimitirul satului, etc.).

„Intrarea în basm” este astfel o adevărată lecţie („lecţia de poezie”) deoarece face o trecere de la inocenţa copilăriei cu năzdrăvăniile ei la înţelepciunea maturităţii cu realităţile şi „cuminţenia” ei. Titlul pare astfel oarecum bizar pentru că „basm” ar însemna în acest caz perioada pe care o parcurg adulţii, realitatea absolută fiind… lumea copiilor! Un adevăr destul de greu de recunoscut şi de exprimat în alte situaţii. Copilăria rămâne pentru un om perioada sa de referinţă în care natura înconjurătoare şi membrii familiei sunt elemente concrete, palpabile, pe care se poate bizui şi la care poate reveni în momentele cruciale ale vieţii („Amândoi bunicii mei / Au fost dascăli minunaţi / Şi-mi zic: „Iani, vrei nu – vrei, / Bunii trebuie urmaţi”) pe când maturitatea este o perioada plină de încercări, de vise şi de utopii pe care omul se străduieşte să le materializeze şi să le depăşească într-un fel sau altul. Din acest punct de vedere, deşi „Intrarea în basm” a lui Viorel Gârbaciu este o carte relativ „mică”, dacă se are in vedere numărul redus de pagini (60 de pagini), ea este o carte „mare” ca mesaj constituind un adevărat testament literar al autorului.

Valoarea cărţii este augmentată de prezenţa ilustraţiilor semnate de Grigore Haidău mai ales dacă se are în vedere şi faptul că textele însoţite de imagini sunt mult mai bine receptate de către copii.

Prof. Mariana Bendou, Scriitor, critic şi promotor literar