Viorel Caragea, agresat la Budieni!

Fostul comandant al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, a fost nevoit să sune sâmbătă la 112 și să ceară ajutorul foștilor săi subordonați după ce a fost agresat la Budieni de câțiva localnici supărați pe prezența lui acolo.

Caragea face frecvent relatări pe contul său de socializare despre diverse situații pe care le descoperă pe raza comunei Scoarța, iar sâmbătă mersese la Budieni pentru că o mașină încărca lemnele din curtea școlii, iar fostul polițist a vrut să verifice dacă acestea sunt furate sau nu. Doar că el nu era prezent pentru prima dată acolo, iar revenirea în același loc i-a scos din sărite pe cei care au venit spre el și i-au lovit telefonul. Pentru a evita un conflict, Caragea s-a retras spre autoturismul său și a dat să plece, doar că agresorii au tras și de ușa mașinii, iar tot scandalul a fost domolit doar de prezența agenților de poliție.

„Eu venisem să întreb unde sunt cărate lemnele, de ce le ia și unde le duce cel care este în curtea școlii. Omul nu mi-a răspuns, dar m-am trezit cu o întreagă familie care a venit prin spate și mi-au dat peste mână, peste telefon. Înjurături, amenințări și consider că nu are legătură cu funcția pe care am ocupat-o eu în trecut, ci cred că are legătură cu un cetățean care arată pe contul lui de socializare tot felul de ilegalități. Miercuri a fost DSP-ul aici în control și i-a găsit pe copii cu păduchi la o școală din localitate, iar apoi au urmat și alte verificări și cei de aici primiseră tot felul de sarcini. Lemnele acestea înțeleg că trebuiau mutate pentru că sunt puse pe suprafața pe care copii ar trebui să facă orele de educație fizică. Eu asta arătam cu telefonul. Acum mi-au spart folia, a fost un telefon rezistent la șoc. Am depus plângere doar pentru lovire și amenințări. Polițiștii s-au mișcat chiar foarte repede și vreau să le mulțumesc. Au fost audieri, agresorii s-au liniștit, au înțeles că nu trebuie să procedeze așa. Supărarea lor e că ei au barul de lângă școală la car evând diverse produse interzise minorilor. Au luat amendă de la DSP, au primit și 100 de milioane de lei vechi. Ei se plâng și că îi controlează și Poliția prea des, dar bine le face, iar acum s-au supărat pe mine. Eu vineri postasem de aici că la simularea de clasa a opta doar cinci copii luaseră note de trecere. Atunci am arătat și grămada de lemne pe locul unde ei trebuiau să facă sport. A venit DSP-ul și i-a obligat să mute lemnele, eu asta arătam, nimic altceva”, a explicat Caragea. Agresorii fostului comandant nu au vrut să comenteze cele întâmplate, pe numele lor fiind deschisă o anchetă penală, după cum a comunicat IPJ Gorj. „La data de 6 aprilie a.c., polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizaţi prin apelul 112 de un bărbat de 57 de ani, din municipiul Târgu Jiu, cu privire la faptul că, persoane necunoscute sustrag material lemnos din curtea școlii situată în satul Budieni și se manifestă agresiv. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că în timp ce apelantul se afla în zona Școlii Budieni, din comuna Scoarța și înregistra audio-video cu telefonul personal, cum mai multe persoane încărcau, într-o camionetă, material lemnos din curtea școlii, ar fi fost lovit peste antebrațe, cu palmele, de un localnic de 53 de ani și de ginerele acestuia, în vârstă de 32 de ani, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, moment în care telefonul personal i-a căzut pe sol, spărgându-i-se folia protectoare. Din verificări s-a stabilit că materialul lemnos era încărcat de un bărbat, din municipiul Târgu Jiu, pentru a-l reloca tot în curtea școlii, din dispoziția primarului comunei Scoarța. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violențe și distrugere”, a transmis IPJ Gorj. Ceea ce nu au mai spus polițiștii este că și Caragea a primit o sancțiune, ca șofer, respectiv două puncte penalizare, pentru că a parcat mașina pe carosabil într-o zonă cu linie continuă. El a explicat că în timpul conflictului a încercat să fugă din calea agresorilor săi și nu a mai fost atent la restul detaliilor, mai ales că traficul în zonă nu e unul intens. Fostul comandant a menționat că regretă și își asumă încălcarea legislației rutiere, el fiind cunoscut pentru rigurozitatea cu care a aplicat legea când era în funcție.

Gelu Ionescu