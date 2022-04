Vîlceanu pleacă și din guvern

Dan Vîlceanu și-a dat demisia din funcția de secretar general al PNL. Deputatul de Gorj a anunțat că își va înainta și demisia din Guvern.

„Așa cum am anunțat ieri, mi-am înaintat demisia din funcția de secretar general. Săptămâna viitoare, când voi avea ocazia să vorbesc cu domnul Ciucă, aș vrea să-mi înaintez demisia și din funcția de ministru. Am plecat într-o echipa care se baza și pe încredere, sunt convins că la momentul această nu mai putem vorbi de încredere și coeziune la nivel de echipa guvernamentală. Am luat act de toate documentele care au fost trimiste, atât președintele partidului cât și eu ne-am prezentat demisia, era un lucru firesc, normal”, a declarat Vîlceanu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.