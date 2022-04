Vîlceanu a demisionat din guvern

Deputatul Dan Vîlceanu şi-a anunţat miercuri demisia din funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precizând că a înaintat documentul premierului Nicolae Ciucă.

„După şedinţa de Guvern, mi-am înaintat demisia”, a anunţat Vîlceanu care afirmase încă de sâmbătă că nu mai poate fi vorba de încredere în interiorul echipei guvernamentale.

„Am făcut această conferinţă de presă pentru a spune câteva lucruri la finalul unui mandat nu foarte lung la MIPE. Din punctul meu de vedere, acest minister are nevoie în continuare să fie consolidat, are nevoie în continuare de profesionişti care pot aduce plusvaloare şi pot aduce un plus în ceea ce înseamnă absorbţia în următorii ani. Din acest punct de vedere am lăsat în dezbatere publică reorganizarea MIPE, sunt necesare câteva consolidări ale structurii de personal, mai ales în ceea ce priveşte partea de PNRR, dar şi partea de programe operaţionale viitoare”, a declarat Vîlceanu.

Conform bilanţului fostului ministru, la acest moment, România a atras 33,1 miliarde de euro în exerciţiul bugetar 2014 – 2020.

Vîlceanu a demisionat şi din funcţia de secretar general al PNL, după ce Florin Cîţu a renunţat la funcţia de preşedinte al formaţiunii.

„Eu sunt președintele PNL Gorj. Îmi văd de treaba mea, de activitatea mea, sunt deputat de Gorj și îmi duc la final mandatul cu rezultate, sper eu, cât mai bune”, a conchis Vîlceanu.

I.I.