Vijelie, Turceni: Doi artiști care se aflau pe scenă au ajuns la spital

În timpul furtunii de aseară, doi artiști de la formația Triton, aflați pe scenă, au fost loviți de obiectele luate pe sus de vânt.

ISU Gorj: În jurul orei 00:40 am fost solicitati să intervenim pentru acordarea primului ajutor calificat in orasul Turceni, unde, pe o scena, 2 persoane se sex masculin au foat ranite de un obiect de pe scena cazut din cauza vantului.

La fata locului s-au deplasat un echipaj SMURD si un echipaj SAJ care au constatat ca cei 2 barbati in varsta de 21 si 46 de ani au suferit leziuni minore. Aceștia au fost evaluați medical la fata locului si au fost transportati la spital pentru investigatii medicale suplimentare.