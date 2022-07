Viitorul s-a înțeles cu Alex Sîrbu! Gorjeanul vrea să revină la naționala de tineret

Fotbalistul gorjean Alexandru Sîrbu (21) a revenit la Târgu-Jiu. Fostul jucător al Universității Craiova a semnat un contract valabil pe un an cu gruparea alb-albastră. Fundașul lateral a mai evoluat în liga secundă pentru Dunărea Călărași și Metaloglobus București. Gorjeanul a fost o prezență constantă în lotul României Under 19, dar nu a apucat să debuteze pentru formația mare a Craiovei în meciurile oficiale. Tânărul apărător speră să prindă play-off-ul alături de formația lui Florin Stîngă și să fie în atenția naționalei de tineret. ,,În primul rând a contat că este echipa orașului meu și cred că se poate face performanță, având condiții foarte bune de antrenament și, totodată, un stadion foarte frumos. Ca obiectiv personal, sper să-mi ajut echipa cât de mult pot și, fiind fundaș de bandă, să aduc cât mai multe centrări de gol atacanților. Vrem clasarea în primele 6 și sperăm să facem o figură frumoasă, fiind o echipă destul de tânără. Vreau să joc foarte bine aici și să prind naționala U21”, a declarat Sîrbu pentru Cotidianul Gorjeanul. Venit de la Craiova, Alex crede că și orașul Târgu-Jiu poate avea din nou o echipă de prim eșalon. Fotbalist polivalent, el a dezvăluit posturile pe care se simte confortabil. ,,În această vară am reziliat cu Craiova pentru a semna la Târgu-Jiu. Nu a fost o decizie ușoară să renunț la un contract cu Universitatea, dar mi-am dorit foarte mult să ajung aici. Dacă se va face un proiect și va fi multă seriozitate, cred că Târgu-Jiu poate și merită o echipă în prima liga. Cred că va fi un atu important pentru mine faptul ca voi juca acasă, mă va face să dau totul la fiecare meci. Evoluez pe postul de fundaș dreapta, dar mai pot fi folosit și în stânga, dar și extremă dreapta”, a mai spus Sîrbu.

Au pierdut primul amical

Viitorul Târgu Jiu a fost învinsă, miercuri, în prima partidă de verificare din această vară. Elevii lui Florin Stîngă au cedat la Slatina, scor 1-0. CSM s-a impus prin golul marcat de Cătălin Doman în prima repriză, din penalty. Partida de verificare s-a disputat pe terenul de antrenament din cadrul Complexului Sportiv ,,1 Mai”, pe durata a două reprize a câte 60 de minute fiecare.

Pentru oaspeți au evoluat în prima repriză: Krupenschi – Dănescu, Ad. Stoian, Băican, Godja – Brînzan, Țegle – Al. Dulca, Mitrică, Gîrbiță – R. Gab. Zamfir. În repriza a doua au fost utilizați: Geantă – Chelariu, Core, Misarăș, Băican – Banu, Caba – Costea, Vulpe, Vespre – R. Gab. Zamfir.

Rămâne de văzut câți dintre jucătorii folosiți de Stîngă vor și rămâne la Viitorul, două dintre achizițiile anunțate de antrenorul brașovean părăsind deja echipa. Este vorba despre Robert Grecu și Claudiu Dragu. Următorul amical pentru echipa gorjeană va avea loc în compania Viitorului Șimian, în data de 19 iulie.

Cătălin Pasăre