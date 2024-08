Viitorul Pandurii, surclasată de FK Miercurea Ciuc

La primul meci din acest sezon disputat în calitate de gazdă pe stadionul Municipal din Drobeta Turnu Severin, Viitorul Pandurii Târgu Jiu a arătat contra FK Miercurea Ciuc (scor 1-4) precum o echipă care cu greu va putea evita retrogradarea. Antrenorul trupei gorjene, Călin Cojocaru, a fost suspendat pentru acest meci, astfel că l-a privit din tribună. Concluzia sa a fost că echipa sa nu a jucat nimic. În jocul cu FK Miercurea Ciuc, contând pentru etapa a 2-a din Liga 2, gorjenii au avut doar o ocazie periculoasă, la șutul trimis în bară, în minutul 76, de Dumbrăveanu. În schimb, harghitenii au dominat copios partida de la malul Dunării, iar în prima repriză au avut și două goluri anulate, pe motiv de ofsaid, la preluările în careu ale lui Babati (22) și Dolny (27). Bloj (31) și Csuros (36) au trecut și ei pe lângă deschiderea scorului, dar, în cele din urmă, tabela a fost modificată, în prelungirile primei reprize, de căpitanul Peter Gal-Andrezly, cu un șut din cădere, de la 12 metri, în dreapta lui Lupescu. În minutul 54, Camara l-a faultat în careu pe Palmeș și Benjamin Babati a transformat cu siguranță din penalty, în dreapta portarului, plecat în partea opusă. În minutul 57, Torvund putea înscrie și el, dar Lupescu a respins din 6 metri, iar Ervin Bakoș n-a mai greșit ținta în minutul 63 și a înscris cu un șut plasat din 10 metri, din cădere, care l-a lăsat fără replică pe portarul oltenilor. În minutul 79, Jozef Dolny a dus scorul la 4-0, după o reluare cu latul, din 6 metri, iar în al treilea minut al prelungrilor, Viitorul Pandurii a înscris, din lovitură liberă de la 22 de metri, prin Mohamed Fulake Camara. S-a terminat 1-4 și Viitorul Pandurii are un singur punct după două etape, după ce în runda inaugurală a remizat la Oradea, scor 0-0 cu FC Bihor. Antrenorul Călin Cojocaru a fost suspendat pentru acest meci, astfel că a stat în tribună, în care echipa sa a făcut figurație pe gazon.

,,Nu are importanță că eu am stat în tribună cu Miercurea Ciuc. Practic, jucătorii sunt cei care joacă în teren, eu le-am transmis clar ceea ce au de făcut, dar trebuie să și pună în practică ceea ce le spun. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, ca să progresăm. Din punctul meu de vedere, consider că în prima repriză am stat destul de bine în teren, dar am luat un gol la ultima fază, gol care din punct de vedere psihologic ne-a afectat. Nu înțeleg de ce, fiindcă tot timpul le spun la jucători se fie puternici. E clar că am întâlnit o echipă mult mai compactă, mult mai omogenă, mult mai combinativă, iar noi nu am reușit să-i blocăm. A doua repriză am început-o și mai prost, cu un penalty acordat oaspeților, și nu am mai avut forță. Adevărul e că nu am jucat nimic. Eu așteptam altceva de la jucătorii mei. Nu vreau să caut scuze, gen oboseală, că am jucat în Cupă și ei nu. La fotbal e frumos să joci din trei în trei zile. Din păcate, noi nu am jucat nimic și rezultatul e conform cu ceea ce s-a jucat pe teren”, a declarat Călin Cojocaru după meci.

Viitorul Pandurii, în meciu cu FK Miercurea Ciuc: Lupescu (cpt.) – Sturzu, Gavric, Dumbrăvean, Godja – M. Camara, Dasic (Zacharie 71’) – Vulpe (Nic. Geană 86’), Moisie (Gașpar 56’), Lupulescu (Ed. Croitoru 71’) – Andreaș (Cîniparu 56’). Rezerve neutilizate: Aur. Păun – R. Cojocaru, Bg. Burcea, Bîrzu.

M.P.