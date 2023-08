Viitorul nu s-a lăsat intimidată de FC Argeș: ,,Este un punct meritat”

Viitorul Târgu Jiu poate considera că a debutat cu dreptul în noul sezon după ce a remizat cu FC Argeș. Deși nu a oferit goluri, partida de pe Stadionul Municipal a fost antrenată în prima repriză. Piteștenii au avut prima ocazie prin Haită, dar șutul său a fost respins de Geantă. După primele 10 minute, gorjenii au fost mai insistenți și a venit rândul celuilalt portar, Cătălin Straton, să ofere intervenții salvatoare. Experimentatul goalkeeper a scos cu piciorul șutulul lui Tiihonen (`14), iar apoi a deviat în corner mingea expediată de Dănescu (`30). Intensitatea a scăzut în partea secundă, la fel și posesia gazdelor, care au cedat deliberat mijlocul terenului. Argeșenii nu au așteptat o invitație specială și s-au năpustit spre careul advers, dar nu au punctat decât la capitolul cornere. Elevilor lui Alexandru Pelici le-a lipsit ultima pasă, iar tabela a rămas neschimbată. La finalul meciului, antrenorul Călin Cojocaru a apreciat implicarea fotbaliștilor săi, considerând rezultatul echitabil. Totuși, timișoreanul a recunoscut că echipa mai are de muncit, mai ales din punct de vedere fizic.

,,Consider că am prestat un joc bun, nu s-a văzut diferența dintre noi și FC Argeș și cred că prima repriză a fost a noastră. Am început mai bine, ne-am creat două-trei ocazii. A doua repriză consider că a fost a lor, ne-au dominat, dar fără să-și creeze ocazii de gol. Am un lot echilibrat, nu vreau să mă plâng, dar îmi mai trebuie un atacant cu experiență. Avem doi jucători tineri, care, cu siguranță, au calitate mare, dar le trebuie timp. Toți jucătorii au valoare și de aceea i-am adus aici, să muncească și să facă față la liga a doua. Poate fi considerat un punct de moral, având în vedere schimbările din lot și tinerețea lotului. Am întâlnit o echipă bună, cu un antrenor experimentat, care a promovat cu foarte multe echipe în Liga 1. Este un punct meritat, care ne dă speranțe pentru meciurile viitoare. Vreau să-i felicit pe băieți pentru cum s-au prezentat, au fost foarte disciplinați pe teren. Trebuie să muncim în continuare și să fim mai bine fizic la următoarea partidă”, a declarat Cojocaru.

Viitorul Târgu Jiu – FC Argeș 0-0 (0-0)

Viitorul: Rob. Geantă – Dănescu (Moisie 64′), Mrsulja, Dav. Savu (Buțurcă 64′), Jozic (Ed. Croitoru 80′) , Godja, Tiihonen, Brînzan (cpt.), Acolatse, Vulpe (Gîrbiță 80′) Andreaș (Dr. Popa 80‘). Rezerve: Krupenschi – Core, N. Geană. Antrenor: Călin Cojocaru.

CFC Argeș: Straton – Tofan, Turda (cpt), M. Tudose, Bg. Lazăr (Zătreanu 68′) – Rob. Boboc, Andr. Panait (Rizzi 68′), Bertrand (M. Angelov 68′) – Haită (Mihalic 46′) – Buhăcianu (Y. Pîrvu 89′), Bg. Rusu. Rezerve: Andr. Bucur – Ad. Grigore, Balaur, Balgiu. Antrenor: Alexandru Pelici.

În următoarea etapă, Viitorul Târgu Jiu se deplasează la Slobozia.

Cătălin Pasăre