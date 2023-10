Viitorul își prelungește invincibilitatea. La Târgu-Jiu a ajuns încă un croat

Viitorul Târgu Jiu a remizat în runda a 11-a a ligii secunde și speră la primele șase locuri. Trupa lui Călin Cojocaru are o serie impresionantă, cu opt etape fără înfrângere. A fost un egal fără goluri la CS Tunari, o altă echipă aflată pe val. Fosta formație condusă de Florin Stîngă, și el antrenor al gorjenilor într-o perioadă tumultuoasă, și-a regăsit cadența cu Ștefan Odoroabă la timonă. Ilfovenii sunt neînvinși de șase partide oficiale. ,,Doream să câștigăm, dar mai bine un punct decât nimic. Voiam victoria, am întâlnit o echipă agresivă, bună, care venea după șapte meciuri fără eșec. Și noi suntem pe un drum bun și ne bucurăm că nu am pierdut. N-am luat nici gol, e un lucru bun, avem un moral bun, atitudinea jucătorilor îmi dă și ea încredere. Mă concentrez pe defensivă, dar nu cred că e vorba că nu vreau să atacăm. Am avut acum șanse, am avut și la jocul cu Reșița, dar așa e momentul. Am întâlnit echipe care joacă să nu primească gol, și Reșița la fel, a stat bine, Pandurii la fel. Dar, azi am stat și noi bine, și ei”, a spus Ștefan Odoroabă la Metropola TV. Dacă CS Tunari, văzută drept una dintre principalele candidate la retrogradare, a ajuns la cota 10, Viitorul a acumulat 16, fiind la un singur punct de locul șase. În runda viitoare va fi un duel încins la Târgu Jiu. În oraș vine Chindia Târgoviște, echipă care are același număr de puncte ca formația gazdă.

Viitorul în partida de la Tunari: Geantă (C) – Jozić, Mrsulja, Savu, Godja – Tiihonen, Vulpe (57′ Voinea) – Gîrbiță, Acolatse, Andreaș (57′ Croitoru) – Aziz. Rezerve neutilizate: Lupescu, Pîrcălabu, Popa, Moisie, Core, Geană, Nikpalj.

Emanuel Nikpalj, ultimul transfer

Pe banca Viitorului, la meciul cu Tunari, a luat loc Emanuel Nikpalj (25 de ani), un mijlocaș croat. Fotbalistul este descris ca un ,,optar” de site-ul oficial al grupării gorjene și vine din liga secundă a țării sale. Ultima dată a jucat pentru NK Kustosija, echipă cu care în vară a retrogradat în eșalonul terț. Acolo a bifat 22 de partide, 18 ca titular, și a înscris un gol. A fost transferat în săptămâna premergătoare partidei cu ilfovenii. Mai are experiențe peste hotare la echipe din Islanda și Slovenia.

,,Bine ai venit , Emanuel Nikpalj!

Dobrodošli, Emanuel!

Emanuel este un mijlocaș central croat, în vârstă de 25 de ani, care poate evolua în special număr 8. Acesta a mai evoluat până acum în Islanda și Croația, ultima sa echipă fiind NK Kustosjia Zagreb (Liga 2 Croația) – pentru care a evoluat în 35 de partide, înscriind de două ori.

Îți urăm mult succes la Târgu Jiu, Emanuel!

Sretno, Emanuel!”, a transmis Viitorul Târgu Jiu.

În lotul antrenat de Călin Cojocaru se mai află doi croați, Arian Mrsulja (25 de ani) și Davide Jozic (24 ani).

