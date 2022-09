Viitorul, în play-off-ul Cupei României

Viitorul Târgu Jiu s-a calificat mai departe în Cupa României. Gorjenii au trecut, în Turul 3 al competiției, de Flacăra Horezu. Meciul disputat în deplasare a fost unul spectaculos. Oaspeții au punctat în prima repriză prin Alex Sîrbu și Răzvan Vulpe, dar la 0-2 gazdele au beneficiat de două penaltiuri. Ambele reușite de la punctul cu var i-au aparținut lui Ionuț Cioinac, care a trimis partida în prelungiri, ultimul gol fiind marcat în minutul 88. Viitorul nu a cedat și a evitat loteria loviturilor de departajare. Florin Răsdan a marcat în minutul 111.

După meci, antrenorul Florin Stîngă s-a declarat mulțumit de rezultat, dar și de evoluția jucătorilor care nu au strâns foarte multe minute în campionat. ,,Am controlat jocul și în prima repriză, când am marcat de două ori, dar și în debutul părții secunde. Am făcut din nou un penalti foarte ușor, după care echipa gazdă a început să prindă curaj, să vină cu mai mult elan. Am avut mai multe situații să ne desprindem la 3-1, dar, din păcate, pe final, am mai făcut încă un penalti și s-a ajuns la această desfășurare. Nu sunt supărat pe ei, pentru că sunt copii tineri, de perspectivă și sper să învețe din lucrul acesta. Una peste alta, e important că am obținut, în prelungiri, a treia victorie consecutivă. Sunt mulțumit de cei care au intrat să joace, au făcut-o foarte bine și au demonstrat că ne putem baza în continuare pe ei. Sunt bucuros pentru această chestie, le-am spus că am încredere în ei și de aceea i-am și băgat să joace, să le dau minute și să aibă meciuri în picioare”, a precizat Stîngă.

Rezultate Tur 3 – Cupa României Betano

Marți, 13 septembrie

CS Şoimii Lipova – CS Lotus Băile Felix 3-1

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – SC Fotbal Club Ripensia Timișoara 0-2

CS Avântul Periam – CSC Dumbrăvița 0-1

CSM Jiul Petroşani – CSM Deva 0-0, 3-0 după prelungiri

CSO Petrolul Potcoava – CSM Slatina 1-3

CSM Alexandria – AFC Progresul 1944 Spartac 2-1

SC Popești-Leordeni – CS Concordia Chiajna 0-0, 0-0, 4-5 la penalty-uri

Miercuri, 14 septembrie

CSM Reșița – Politehnica Timișoara 2-0

CSM Flacăra Moreni – CSA Steaua București 2-2, 2-2, 3-5 la penalty-uri

CSM Satu Mare – CS Minaur Baia Mare 1-2

CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – FC Unirea Dej 0-0, 0-0, 3-2 la penalty-uri

CS Ocna Mureş – CS Unirea Ungheni 2018 1-1, 1-1, 4-1 la penalty-uri

ACS Flacăra Horezu – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2-2, 2-3 după prelungiri

AFC Dunărea 2005 Călărași – AFC Unirea 04 Slobozia 1-5

CS Afumați – Metaloglobus București 0-0, 0-0, 2-0 la penalty-uri

CS Blejoi – Gloria Buzău 0-4

CS Viitorul Ianca – ACS Suporter Club Oțelul Galați 1-3

ACS SR Municipal Braşov – CSC 1599 Șelimbăr 0-3

ACS KSE Târgu Secuiesc – Fotbal Club Brașov 0-5

CS Ştiinţa Miroslava – Politehnica Iași 1-3

Foresta Suceava – CS Dante Botoșani 2-1

CS Tunari – SC Dinamo 1948 București 0-3

Axiopolis Cernavodă – AFC Unirea Constanța 3-1

Partidă rămasă de disputat:

CS Aerostar Bacău – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

Casa Fotbalului găzduiește vineri, 16 septembrie, de la ora 12:00, tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României. Echipele participante au fost repartizate astfel:

URNA A:

FC RAPID 1923

U CRAIOVA 1948 SA

AFC UTA ARAD

CS MIOVENI

AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE

ACS PETROLUL 52

AFC HERMANNSTADT

AS FC UNIVERSITATEA CLUJ

URNA B: celelalte echipe care s-au calificat în faza play-off-ului

Se grupează echipele din urna A cu echipe din urna B (8 jocuri) şi, în continuare, cele 16 echipe rămase în urna B se grupează între ele (8 jocuri). Partidele vor avea loc în ziua de 28 septembrie cu începere de la ora 16.30, cu exceptia jocurilor televizate, programul acestora urmând a fi stabilit şi comunicat ulterior pe site-ul FRF.

Cătălin Pasăre