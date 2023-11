Viitorul, egal cu CSM Deva, într-o partidă de verificare

Viitorul Târgu Jiu a terminat la egalitate amicalul cu CSM Deva, disputat, duminică, în județul Hunedoara. Partida s-a jucat pe terenul sintetic de la Stadionul „Cetate” și s-a încheiat cu scorul de 1-1. Gazdele au marcat primele, în minutul 51, prin Stoica. Golgheterul gorjenilor, Alex Gîrbiță, a adus egalarea în minutul 57. Antrenorul Călin Cojocaru a fost satisfăcut de comportarea echipei sale, mai ales că toți jucătorii valizi au prins minute în partida de verificare. ,,Meciul cu Deva a fost un test util, am întâlnit o echipă bună, am urmărit să dam minute tuturor jucătorilor, pe care i-am împărțit în două formule, fiecare jucând 45 de minute. Sunt mulțumit de atitudinea avută, a fost un antrenament bun, singurul inconvenient fiind terenul. Am jucat pe o suprafață sintetică, deși ne doream să jucăm pe iarbă, dar condițiile meteo nu au permis acest lucru”, a declarat principalul Pandurilor.

Viitorul a început meciul cu: Lupescu – Croitoru, Mrsulja, Savu, Godja – Acolatse, Tiihonen – Popa, Nikpalj, Vulpe – Voinea. După pauză au evoluat: Eftimie (70’Krupenschi) – Vulpe, Core, Cojocaru, Pîrcălabu – Acolatse (70’Nikpalj), Brînzan – Andreaș, Moisie, Gîrbiță – Aziz.

,,A fost un joc cu un ritm foarte bun. Pentru noi, obiectivul principal a fost să continuăm ciclul de pregătire, iar jucătorii să rămână conectați la competiții. Băieții au respectat ceea ce am pregătit pentru a fi în progres față de ceea ce a însemnat pregătirea până în acest moment. A fost un joc amical cu o echipă de Liga 2, în care am arătat că și noi avem potențial de dezvoltare a unui joc bun, care ne permite să ne propunem, cu calm și răbdare, obiective superioare”, a declarat Marius Sârbu, antrenorul principal de la CSM Deva. Viitorul revine în campionat duminică, 26 noiembrie, de la ora 11.00. Atunci este programat meciul din campionat cu Unirea Dej. Din păcate, sunt mari șanse ca și acest joc să se dispute pe Municipalul din Drobeta Turnu Severin. Echipa finanțată de Nicolae Sarcină a jucat ultimele două partide oficiale din liga secundă în județul Mehedinți.

Cătălin Pasăre