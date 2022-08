Viitorul a răpus-o pe Dinamo! Florin Stîngă: Vreau să aducem acest oraș la un nivel fotbalistic mai bun

Viitorul Târgu Jiu a reușit primul succes din acest sezon al ligii secunde, unul important pentru publicul gorjean, chiar cu Dinamo București. Gazdele s-au impus cu 2-0, după un meci care a început antrenant și s-a încheiat cu elevii lui Florin Stîngă la timona jocului. A fost o primă repriză cu ocazii importante de ambele părți, dar Dodoi și Dragu, respectiv Buhăescu, în două rânduri, nu au reușit să modifice tabela. O combinație superbă între Dulca și Dragu a dus însă la deschiderea scorului în minutul 56, iar din acel moment ,,câinii” au fost tot mai apatici, expuși la contrele Viitorului. În cele din urmă s-a făcut 2-0, după ce Mitrică și-a ridiculizat adversarul și a centrat perfect pentru Micle, care a marcat cu capul (`85). A fost prima victorie pentru Florin Stîngă din postura de principal al formației din Târgu Jiu, iar brașoveanul speră acum să lege rezultatele pozitive.

Succesul i-a aminit fostului mijlocaș de victoriile pandurilor. ,,Este o victorie foarte importantă din toate punctele de vedere. Cea mai mare bucurie a mea este că, după mult timp, s-a auzit pe acest stadion ‘Hai, Pandurii!’. A fost o emulație, o dorință de a vedea fotbal și asta pe mine mă determină, și sper și pe jucători, să muncim mai mult și să reușim să aducem acest oraș la un nivel fotbalistic mai bun. Determinarea și ambiția au făcut diferența. La pauză au respectat ceea ce le-am spus. În prima repriză am fost puțin dezorganizați, am remarcat acest lucru și am făcut o schimbare în minutul 30. Ușor-ușor, lucrurile s-au reglat. În fotbal, atitudinea face diferența. Sper ca această victorie să ne dea moral. Până la urmă, sunt doar 3 puncte, nu am realizat mare lucru, dar sper din tot sufletul ca să le dea moral jucătorilor, să ne pregătim mai bine, să avem mai multă încredere, să practicăm un fotbal mai bun și să încercăm să câștigăm cât mai multe meciuri”, a spus Stîngă la finalul meciului. Antrenorul gorjenilor, care a admis că are restanțe la somn înaintea meciului cu Dinamo, a declarat că va sărbători succesul alături de cei dragi. ,,Mă duc acasă la familie, mă așteaptă, s-au rugat pentru mine. Au trăit acest meci, s-au uitat la televizor și tot ce mi se întâmplă le datorez lor. Abia aștept să stau să sărbătoresc cu soția și copiii”. De cealaltă parte, Ovidiu Burcă știe că mai e de muncă la Dinamo. Bucureștenii au fost însoțiți de o galerie însemnată la Târgu-Jiu, care de multe ori s-a contrat cu fanii de la tribuna a doua. ,,Am pierdut cu 0-2, dar eu cred că am făcut un meci destul de bun, cel puțin până am luat primul gol. Încerc să formez o echipă cu un stil dominant, dar nu e ușor. Unii jucători s-au pregătit doar o săptămână-două. Cred că vom arăta cu totul altfel. Am nevoie de 6-8 săptămâni să creez o echipă așa cum îmi doresc. E o înfrângere dureroasă, dar s-au văzut destule lucruri bune. Din păcate, nu am timp. Ca să poți să construiești o echipă, trebuie să învățăm să pierdem, în primul rând. E de lucrat în toate compartimentele, dar nu pot eu să repar toată mizeria făcută în ultimii doi ani. Asta e, mi-am asumat. Suporterii, săracii, vin după noi, ne susțin. Și-au pierdut și ei răbdarea, dar asta e situația”, a spus tehnicianul dinamovist. Viitorul a strâns 3 puncte după trei runde, la fel ca Dinamo, iar în etapa viitoare joacă la Unirea Constanța.

Viitorul Târgu Jiu – Dinamo București: 2-0 (0-0)

Viitorul Târgu Jiu: Opric – Răsdan, Ad. Stoian, Rogac, Băican – Al. Dulca (Vulpe 84’), Țegle, Banu (Chelariu 35’), Vl. Toma (Micle 69’) – Dragu (cpt.)(Core 84’), Dodoi (P. Mitrică 69’). Rezerve neutilizate: Geantă – Misarăș, Vespe, Geană. Antrenor: Florin Stîngă.

Dinamo: Oncescu – Moura, Giafer, Bena, Amzăr – Iglesias, N. Roșu (Buleică 67’) – Bordușanu (Bani 62’), Ghezali, Val. Lazăr (cpt.)(Al. D. Pop 81’) – Buhăescu (Țîră 67’). Rezerve neutilizate: Fara – Patriche, Țone, Iul. Roșu, Cr. Ionescu. Antrenor: Ovidiu Burcă.

Cătălin Pasăre