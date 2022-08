Viitorul a pierdut cu Dumbrăvița după o prestație palidă

Viitorul Târgu Jiu a început cu stângul campionatul. Gorjenii au cedat, acasă, în fața nou-promovatei CSC Dumbrăvița, scor 0-1. Singurul gol al confruntării a venit după un penalti transformat de Răzvan Ghinescu (`24). Pe o temperatură sufocantă, elevii lui Florin Stîngă au fost extrem de apatici și neinspirați, timișenii având o ocazie importantă și înainte de reușita decarului, dar Opric a scos de sub bară (`7). Principalul gorjenilor a schimbat sistemul la pauză, dar gazdele au ajuns foarte rar la poarta adversă. Cea mai mare ocazie a alb-albaștrilor a fost irosită de Dulca. Mijlocașul a reluat inexplicabil de slab, cu capul, din careul mic, iar balonul a mușcat gazonul și s-a dus peste transversală (`69). Deși au avut mai multe faze fixe din preajma suprafeței de pedeapsă, amfitrionii nu au mai pus în pericol poarta lui Trifon.

Viitorul Târgu Jiu – CSC Dumbrăviţa: 0-1 (0-1)

Viitorul: Opric – Caba, Core, Ad. Stoian, Al. Băican (83, Banu), Brînzan (46, Fl. Răsdan) – Mitrică (64, Vespe), Țegle, Gîrbiță (46, Al. Dulca) – Dodoi (cpt.) (83, Rogac), Cl. Dragu. Rezerve neutilizate: Geantă – Vulpe, Godja, Geană. Antrenor: Florin Stîngă

Dumbrăvița: Trifon – Bura-Koț, Zurbagiu (cpt.), C. Toma – T. Bodri, Andr. Olaru, I. Tănase, Grancea (Curea 69′), Ghinescu (Sg. Sabău 76′) – P. Simon (Ad. Ungureanu 81′), L. Bodri. Rezerve neutilizate: Mikloș – Amariei, Ciui, Ilan, Grigoriu, Pașcalău.

La finalul meciului, ambii antrenori au recunoscut că prestația echipelor pe care le pregătesc a fost influențată de căldură. Dacă tehnicianul Cosmin Stan a fost foarte mulțumiț de primul succes al Dumbrăviței în eșalonul secund, Florin Stîngă nu și-a ascuns dezamăgirea pricinuită de rezultat, dar și de jocul prestat.,,E normal să fim bucuroși, am debutat cu o victorie în Liga 2. Aveam mare nevoie de victoria asta pentru moralul echipei, pentru că suntem o echipă tânără, cu foarte mulți jucători debutanți la Liga 2.

O să creștem în joc în viitorul apropiat și cred că, dacă o să avem și moral, o să fim o echipă greu de bătut. Sută la sută, căldura și-a pus amprenta pe evoluția jucătorilor.

Probabil, mai mult pe jucătorii echipei gazdă, pentru că noi am stat în jumătatea noastră de teren și am încercat să-i surprindem pe contraatac. Ei au trebuit să construiască, să alerge mult și nu au avut vitalitate. Lipsa de vitalitate a adversarilor a făcut diferența astăzi. Au făcut un joc lent, previzibil și noi am putut să închidem culoarele”, a precizat tehnicianul timișenilor.

,,Cred că am făcut doar una sau două greșeli pe fază defensivă și am luat un gol foarte simplu. Apoi, nu am mai avut puterea să înscriem. Suferim pe fază ofensivă, asta e, am știut de la început. Trebuie să muncim mai mult și să reglăm și acest lucru. E greu să alergi 90 de minute pe o asemenea căldură. Sunt convins că dacă am fi avut avantaj, altcumva s-ar fi desfășurat jocul, dar, din păcate, asta e. Cred că rezultatul a fost nedrept, dar așa este în fotbal. Îmi pare rău că am început așa prost, am fi avut mare nevoie de această victorie, pentru că ne așteaptă un campionat greu și ar fi fost un rezultat de moral. Asta este. În sport, trebuie să ridicăm capul sus, să muncim mai bine, să ne pregătim mai bine și să încercăm să scoatem cât mai mult de la meciul cu Iași. Nu cred că adversarul a avut vreun șut pe poartă în repriza secundă, dar noi nu am reușit să marcăm. A trecut timpul, am pierdut din încredere și a apărut o frustrare. Am știut că se vor apăra pe două linii, am pregătit chestia asta, dar pe teren jucătorii fac diferență. Astăzi nu am reușit, dar sunt convins că, pe viitor, lucrurile se vor schimba”, a spus Florin Stîngă. În runda viitoare, gorjenii se deplasează la Politehnica Iași.

Cătălin Pasăre