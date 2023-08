Viitorul a arătat rău cu Ceahlăul: “Unii jucători nu meritau să fie pe teren”

Viitorul Târgu Jiu a cedat confruntarea din etapa a treia a ligii secunde, 0-2 cu Ceahlăul Piatra Neamț. A fost pentru întâia oară în meciurile oficiale din acest sezon când trupa gorjeană a părut mult inferioară față de adversar. Deși au început jocul curajos, gazdele nu și-au creat nicio ocazie, iar ofensiva Ceahlăului și-a confirmat forma bună până în pauză. Ambele reușite au venit în prima repriză. Marius Savu a lovit bara în minutul 18 pentru a anunța instaurarea echipei adverse în jumătatea alb-albaștrilor, apoi Cristian Jalbă a deschis scorul după o acțiune prelungită a oaspeților (29′). Savu nu a mai dat-o în bară pe final de act, când a fructificat o pasă a lui Pedro Albino (41′).

Călin Cojocaru a efectuat mai multe schimbări până în pauză, dar zvâcnirea de orgoliu a gorjenilor a durat puțin. Poate altul ar fi fost deznodământul dacă tânărul Geană ar fi fost mai inspirat la finalizare în careul advers, dar ar fi prea mult ca ineficiența Viitorului să fie aruncată pe un copil de 17 ani. Până la final, amfitrionii au pedalat în gol, fără a mai amenința poarta adversă.

Viitorul Târgu Jiu – Ceahlăul: 0-2 (0-2)

Viitorul: Rob. Geantă – Dănescu (Dr. Popa 46′), Vulpe (Buțurcă 81′), Mrsulja, Jozic, Dav. Savu, Godja, Tiihonen (Nic. Geană 46′), Brînzan (cpt.), Acolatse, Andreaș (Gîrbiță 46′). Rezerve: Lupescu – Core, Ed. Croitoru, Pîrcălabu, Moisie. Antrenor: Călin Cojocaru.

Ceahlăul: Krell – Pedro Albino, Jalbă, Vișinar (cpt.), Bacalu – Joao Jaquite (Petkov 90′), Onișa – M. Savu (Al. Anton 81′), Neicuțescu (Forizs 74′), Llullaku (P. Petre 81′) – Rob. Ciobanu (Josemar Agostinho 74′). Rezerve neutilizate: Wynney – Ștefănescu, Lorenzo Fonseca, Fărăgău. Antrenor: Cristian Pustai.

Fără îndoială, Viitorul are nevoie urgentă de doi-treo fotbaliști experimentați că să supraviețuiască în eșalonul secund. Cojocaru s-a declarat nemulțumit de unii componenți ai lotului, care, în opinia sa, rămân fără șanse dacă vor contiunua să aibă evoluții palide.

”Ceahlăul este o echipă solidă, despre care știam că e puternică, că are forță pe faza ofensivă, dar cu toate astea nu cred că a ajuns la poartă în primele 30 minute! La prima intrare în careul nostru au dat o bară pe o centrare din lateral, apoi gol pe diagonale de 60 de metri și, pe fondul adormirii fundașului nostru stânga și a mijlocașului stânga, au marcat cu centrări în gura porții. Pe parcursul meciului am reușit să echilibrăm jocul, dar fără să avem ocazii clare. Puteam să facem 1-2, prin minutul 60, cred, apoi a fost un joc haotic! Nu am mai avut forță! O dau și eu «pe românește», s-a văzut oboseala după meciul de Cupă, deși nu e scuză, findcă nimic nu e mai frumos să joci din trei în trei zile. Adversarul n-a avut însă niciun titular deplasat la meciul de Cupă, iar asta s-a văzut azi pe teren, s-a văzut oboseala noastră! Oricum, pe mine m-a deranjat atitudinea unor jucători cărora le-am mai dat și azi șansă, deși nu meritau să fie azi pe teren. Mi-au demonstrat încă o dată că nu fac ceea ce trebuie, ceea ce le cer! Adevărat că nu avem forță în atac (n.r. – Viitorul Pandurii a marcat un singur gol în patru jocuri oficiale), dar azi am pierdut împotriva unei echipe cu care nu trebuia să pierdem, fiindcă nu ne-a «omorât cu fotbalul», dar care a fost pragmatică. Eu sunt dezamăgit de cei care se plângeau sezonul trecut că nu joacă, că nu am încredere în ei, acum le-am dat încredere, dar se pare că nu au ei încredere în ei”, a spus Cojocaru.

“Cred că am controlat meciul, împotriva unei echipe care primise un singur gol, o echipă care lasă spații puține, o echipă bine organizată și agresivă! Am făcut o primă repriză destul de bună, după care am conservat rezultatul și sunt mulțumit că ne-am trezit după eșecul de la Hunedoara”, a comentat antrenorul Ceahlăului, Cristi Pustai.

În runda viitoare, Viitorul merge pe terenul Dumbrăviței.

Cătălin Pasăre