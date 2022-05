Viitorul 2 – Gilortul, un duel pentru supraviețuire

Viitorul 2 Târgu Jiu și Gilortul Târgu Cărbunești se întâlnesc, astăzi, de la ora 18.00, într-un meci care contează pentru etapa a opta a play-out-ului Seriei B din Liga 3. Gazdele au primit un ajutor important de la echipa mare, iar antrenorul Costel Andriucă are încredere că trupa sa poate obține al doilea succes consecutiv în fața Gilortului. Satelitul echipei de ligă secundă nu-și permite pași greșiți în ultimele etape dacă vrea să rămână în eșalonul terț. ,,Vă dați seamă că după meciul de la Ezeriș, pe care l-am câștigat cu 3-2, ne trebuie și acum o victorie ca să putem să mergem mai departe și să ne îndeplinim obiectivul: salvarea de la retrogradare. Avem 6-7 jucători de la echipa mare, care s-au pregătit cu noi la satelit. Avem speranțe că ne putem salva, ținând cont că jucăm acasă cu Gilortul și cu Bradul, iar în ultima rundă ieșim la Șimian. În mod normal, favoriți ne vedem noi, pentru că ne dorim să câștigăm. Avem meci acasă, pe teren propriu, deci ar trebui să fim favorită chiar dacă Gilortul este pe locul 2. După clasament, ei ar fi favoriți, dar ținând cont că noi avem și jucători de la echipa mare, ar trebuie să plecăm cu prima șansă”, a spus Andriucă. Tehnicianul gorjean vrea victorii și în următoarele două runde, în ciuda faptului că are o echipă necoaptă. ,,Copiii sunt încă tineri, jucăm cu fotbaliști născuți în 2004, 2005 și 2006. Avem doar 4 jucători mai experimentați. Echipa venea după două înfrângeri când am preluat-o, iar acum avem două succese, două egaluri și o înfrângere. Sperăm să ne salvăm, este singurul obiectiv. Nu vreau, în primul rând, o retrogradare pentru mine și nu vreau o retrogradare pentru club, pentru că, până la urmă, este imaginea clubului în joc”, a mai spus principalul Viitorului. De cealaltă parte, antrenorul Alex Stoica este de părere că vizitatorii pornesc cu un ușor dezavantaj în acest meci, dar trebuie să fie echipa mai pragmatică pentru a câștiga. În ultima întâlnire directă, Gilortul a cedat cu 0-2. ,,E clar că Viitorul 2 pleacă cu prima șansă, pentru că o să aibă în componență și jucători de la prima echipă, dar noi o să mergem să obținem un rezultat bun, pentru a ne salva și matematic de la retrogradare. Din punctul meu de vedere, și în meciul trecut am dominat prima repriză și am fi meritat să înscriem. Din păcate, a doua repriză nu a mai fost la fel de consistentă și din această cauză am pierdut jocul. De data aceasta, sperăm să fim mai atenți, mai echilibrați, și să obținem un rezultat bun. Așteptăm ultimul antrenament și vom vedea pe ce jucători nu ne putem baza. Există două incertitudini, dar nu putem știi cu exactitate până la ora jocului. Avem un program dificil până la finalul campionatului, dar atunci când te bați pentru a te salva de la retrogradare, toate meciurile sunt cu miză și presiune”, a declarat tehnicianul Gilortului.

Cătălin Pasăre