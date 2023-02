VIDEO: Trenuri întârziate și câte 5 ore în Valea Jiului!

Câțiva arbori căzuți ieri dimineață pe calea ferată, la câțiva kilometri distanță de Petroșani, înspre Hațeg, a dat peste cap tot traficul feroviar din zona Văii Jiului. Trei trenuri în care se aflau zeci de călători au fost oprite în gările cele mai apropiate, iar un tren marfar a rămas pe calea ferată, acesta fiind cel în fața căruia s-a produs căderea de arbori. Cablurile electrice au fost și ele rupte de crengile arborilor, așa că intervenția echipelor care au remediat problemele de pe calea ferată s-a prelungit la nivelul orelor. Un tren Interregio 1821 București Arad a înregistrat peste 300 de minute întârziere. Unii dintre călători au renunțat să mai aștepte pornirea acestuia și au apelat la prieteni pentru a-i transporta spre casă, dacă distanța de parcurs nu era mare. „Trebuia să ajung la Deva. Vin de la o competiție sportivă, am luat locul 1, dar în loc să merg acasă să mă bucur stau aici în tren. După cinci ore am decis să sun un prieten, vine el și mă duce la Deva și pentru mine problema s-a rezolvat. Cei de la CFR s-au comportat amabil, nu am ce să le reproșez, nu e vina dumnealor, dar nici nu pot să stau toată ziua în trenul blocat în gara din Petroșani”, a spus o pasageră.

Gelu Ionescu