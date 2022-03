VIDEO: Rețeta săptămânii – Fabi’s Kitchen: Ciorbă de urzici, rețeta bunicii, reinterpretată

Lista de cumpărături pentru 6 porții:

* 1500 ml de supă clară de legume,

* 350 g de urzici,

* 150 ml suc de roșii,

* 70 g de orez,

* 3 linguri de ulei de floarea soarelui sau rapiță,

* 2 lingurițe de vegeta fără conservanții,

* 1 morcov,

* 1 ceapă,

* Sare după gust.

Pentru servire:

* Hrean,

* Oțet de mere.

Mod de preparare:

Ciorba de urzici a fost preferata copilăriei mele.

Când eram copil mergeam des primăvara cu bunica mea să culegem urzici.

Bunica mea, fiind bucătăreasă, folosea mereu urzicile tinere care erau fragede și abia ieșite.

Am cules cu grijă urzicile pe care le-am găsit pe lângă grădina bunicii mele. Spălăm urzicile, în mai multe ape, iar dacă este cazul le alegem, este posibil să mai fie fire de iarbă sau buruieni printre ele.

Punem apa într-o oală, adăugăm un vârf de cuțit de sare iar0 când apa fierbe adăugăm urzicile.

Lăsăm urzicile să dea un clocot, mai exact până când frunzele s-au înmuiat.

După ce urzicile au dat un clocot le scurgem și le punem puțin sub jet de apă rece.

În acest mod urzicile își păstrează culoarea verde. Tocăm urzicile mărunt.

Curățăm morcovul de coajă și tocăm ceapa în cubulețe mici. Dăm morcovul curățat pe răzătoare, pe partea fină. Adăugăm ulei într-o oală și călim ceapa. Când ceapa are culoarea aurie, adăugăm morcovul ras, amestecăm și călim mai departe pentru câteva minute.

Atingem ceapa și morcovul cu puțină supă clară de legume și lăsăm să se reducă. Adăugăm sosul de roșii, două lingurițe de vegeta, eu am folosit vegeta naturală fără conservanți, amestecăm, după care adăugăm restul de supă clară de legume, orezul, urzicile tocate mărunt.

Dacă mai este nevoie putem să completăm cu puțină apă. Lăsăm totul să fiarbă, la foc mic, până când orezul s-a fiert. Adăugăm sare după gust. Eu am servit ciorba de urzici cu hrean și câteva picături de oțet de mere.

Poftă bună!

