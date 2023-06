VIDEO: Rețeta săptămânii – Cooking Adventures In The Nature: Tomahawk Steak (friptură Tomahawk) perfect medium

Eu sunt de părerea că, cel puțin o dată în viață, omul ar trebui să gătească un steak de vită. Zic asta pentru că aud mereu, în jurul meu, că este greu de gătit friptura de vită. Nu este greu deloc, doar că necesită respectarea unei tehnici de gătit.

Ceea ce este spectaculos la această friptură este osul care a uimit o lume întreagă cu această formă. Mai exact, acest steak fără os se numește Ribeye.

Eu am prăjit de această dată friptura într-o tigaie de fontă pe care am pus-o direct peste jarul de lemne.

Am participat la o întrunire unde s-a discutat despre cărbunele de grătar și despre lemne.

Majoritatea specialiștilor de acolo spuneau despre cărbunele pentru grătar că este toxic, deoarece conține compuși chimici care formează acea crustă care este foarte gustoasă dar nocivă pentru organismul uman. Tocmai de aceea, se recomandă lemnul pentru grătar.

Așadar, într-o tigaie de fontă turnăm o linguriță de ulei, iar când aceasta s-a încins, adăugăm steak-ul și îl prăjim bine, la temperatură ridicată, pentru 3 minute, pe ambele părți.

Acum, carnea are nevoie să se odihnească pentru o perioadă, la temperatura indirectă.

Am tras tigaia într-o parte, unde jarul din lemnul de foc dogorea mai puțin și am lăsat steak-ul pentru 30 de minute la temperatura indirectă.

Din când în când, l-am mai întors. Pentru a fi și mai siguri de ceea ce faceți, înfigeți un termometru în steak și când a atins temperatura interioară de 56-58 de grade este perfect.

Adăugați, la final, sare grunjoasă și veți avea posibilitatea să savurați o friptură fragedă și suculentă.

Poftă bună!

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Cooking Adventures in The Nature: