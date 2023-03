VIDEO: Rețeta săptămânii – Cooking Adventures In The Nature: Clătite pufoase gătite pe disc de fontă

Lista de cumpărături pentru 6 porții:

* 500 ml lapte;

* 220 gr făină;

* 50 ml sirop de arțar (pentru servire);

* 2 ouă;

* 1 pachet praf de copt;

* 1 vârf de cuțit de sare;

* 1 lămâie;

* 1 pachet zahăr de vanilie (bourbon).

Sos de vișine:

* 500 gr vișine (congelate);

* 100 gr Zahăr brun;

* 100 ml Vin roșu.

În această săptămână la rețeta săptămânii vă prezint un desert delicios care merge perfect în fiecare moment al zilei. Este simplu de făcut și foarte gustos. La foc deschis și gătit pe fontă gustul este diferit de cel pregătit în bucătăria de acasă. Încercați, când aveți posibilitatea să-l gătiți, vă veți convinge de gustul inedit.

Modul de preparare:

În bol adăugăm ouăle pe care le amestecăm cu un tel împreună cu puțin zahăr brun, este opțional, depinde de preferința fiecăruia. Apoi adăugăm sare și amestecam totul bine. Turnăm jumătate din cantitatea de lapte apoi amestecăm totul bine.

Este momentul să adăugăm zahărul de vanilie, praful de copt și amestecăm din nou. Incorporăm făina încet, încet, după care completăm cu cantitatea de lapte rămasă, trebuie să avem un amestec omogen care să aibă o textură ușor cremoasă.

Pe o răzătoare fină radem coaja de lămâie, cantitatea las la alegerea dumneavoastră pentru că diferă gustul. Atenție, să fie lămâie care are coaja netratată.

Amestecăm, apoi dăm amestecul deoparte, la odihnit, pentru 30 de minute. Este posibil ca pentru aluatul clătitelor cantitatea de făină să difere.

Eu am încercat diferite tipuri de făină și am realizat că sunt diferențe de calitate, deci, dacă mai este nevoie, completați cu făină la ceea ce am scris eu la gramaj.

În timp ce se odihnește aluatul, preparăm sosul de vișine.

Într-o tigaie adăugăm zahăr brun. Avem grijă, pentru că zaharul brun, atunci când începe să se caramelizeze, se poate arde, este puțin diferit de cel alb, deci atenție sporită.

Imediat după ce zahărul s-a caramelizat stingem cu vinul roșu. După ce s-a redus vinul roșu adăugăm vișinele pe care le-am decongelat. Merge perfect și cu vișinele congelate, am încercat ambele variante, deci rămâne la alegerea fiecăruia.

Gătim totul pentru 15 minute. Ideal este să se gătească încet, pentru că în acest fel nu se reduce sosul prea mult. Îl dăm apoi deoparte, să se răcească. Punem discul de fontă pe foc. Ideal este ca focul să fie lent pentru că discul se încinge repede iar clătitele se vor arde. Vă recomand să folosiți puțin ulei pe disc în coacerea clătitelor. Eu am turnat aluatul într-o ulcea și am făcut clătitele mai mici. În acest moment, fiecare poate să fie creativ, nu există o regulă cu privire la cât de mari să fie clătitele. Le servim alături de sosul de vișine și siropul de arțar.

Poftă bună!

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Cooking Adventures in The Nature: