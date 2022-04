VIDEO: Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Ardei umpluți de post cu legume, orez și linte

Lista de cumpărături pentru 4 porții:

* 150 ml sos de roșii

* 100 ml supă clară de legume

* 80 gr orez

* 150 gr linte

* 5-6 fire de pătrunjel verde

* 4 ardei roșii

* 4 roșii (decojite) în sos de roșii

* 4 cepe mici

* 3 linguri de ulei de floarea soarelui sau rapiță

* 1 morcov

* 1 păstârnac

* 1 lingură de boia dulce

* sare, piper după gust

Lista de cumpărături pentru sos:

* 400 ml supă clară de legume

* 250 ml sos de roșii

* 4 roșii (decojite) în sos de roșii

* 3 cepe mici

* 3 linguri de ulei de floarea soarelui sau rapiță

* 1 lingură de boia dulce

* Sare, piper după gust

* 3 foi de dafin

* 3 boabe de ienupăr

* 2 lingurițe de cimbru uscat.

Mod de preparare

Prima dată pregătim umplutura ardeiului. Curățăm și tăiem ceapa cubulețe. Încălzim uleiul într-o tigaie și călim ceapa. Între timp, până când ceapa se călește, curățăm de coajă morcovul și păstârnacul.

Pe răzătoarea fină radem morcovul și păstârnacul. Adăugăm legumele rase la ceapă călită amestecăm până se incorporează și le călim mai departe pentru câteva minute. Tăiem cubulețe mici roșiile decojite. Adăugăm roșiile cubulețe peste legumele călite amestecăm și le lăsăm două minute. Apoi turnăm sucul de roșii, boia dulce, 100 ml de supă clară de legume și lăsăm totul să dea un clocot.

Adăugăm orezul, sare și piper după gustul fiecăruia, amestecăm și gătim la foc mic pentru aproximativ 20 de minute în funcție de orez.

Până când se fierbe orezul, spălăm lintea. Eu am folosit linte prefiartă din cutie. Am spălat-o bine sub jet de apă și am îndepărtat cojile. ,,Cine dorește poate să folosească linte crudă și să o fiarbă acasă, nu uitați să o spălați înainte de vreo câteva ori”. Când orezul este al dente dăm tigaia la o parte și lăsăm să se răcească. Între timp tocăm pătrunjel verde mărunt iar când compoziția s-a răcit adăugăm lintea pătrunjelul verde și amestecăm totul bine.

Pregătim ardeii grași:

Îi spălăm după care scoatem cu grijă cotorul ardeiului. Cu o linguriță curățăm interiorul ardeiului. Curățăm cotorul de semințe și îndepărtăm partea albă, îl vom folosi ca și capac la ardeiul umplut. Într-o tigaie adăugăm, ulei apoi când uleiul s-a încins prăjim ardeii pe toate părțile. Aranjăm ardeii într-o oală peste care turnăm supa clară de legume. Atenție, supa de legume trebuie să fie fierbinte când o turnăm peste ardei. Îi lăsăm să fiarbă aproximativ la foc mediu aproximativ 20 de minute. Până când ardeiul fierbe avem timp să pregătim sosul de roșii.

Sosul de roșii:

Tăiem ceapa în cubulețe mici și o călim până când a obținut culoarea aurie. Adăugăm roșiile tăiate cubulețe sosul de roșii boia și puțină supă clară de legume. Lăsăm totul să fiarbă pentru 10 minute. Într-un blender mixam totul până când devine o pastă omogenă. Turnăm pasta omogenă într-un bol, adăugăm lichidul în care a fiert ardeii amestecând încontinuu. Peste ardei adăugăm foile de dafin boabe de ienupăr boabele de piper cimbru uscat apoi turnăm sosul de roșii până la capacul ardeilor. Lăsăm să fiarbă la foc potrivit pentru aproximativ 30 de minute. Spre final, dacă mai este nevoie, adăugăm sare după gustul fiecăruia. În cazul în care sosul este prea subțire îl putem îngroșa cu puțin amidon de porumb.

Poftă bună!

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Fabi’s Kitchen. Dacă doriți, puteți să vă abonați GRATUIT!!!

Cititorii care vor să îi adreseze întrebări lui Seifried Alin Fabian, o pot face la următoarea adresă de e_mail: alinfabian62@gmail.com. Fabian este gorjeanul originar din Peștișani care promovează România, prin video-urile făcute în natură.