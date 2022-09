VIDEO: Pui de urs filmați la Rânca!

Doi pui de urs apar în înregistrări video surprinse de camerele de supraveghere de la pensiunile din Rânca, fiind pentru prima dată când în stațiune își fac apariția astfel de animale.

Majoritatea spațiilor de cazare sunt construite pe terenuri forestiere sau în apropierea acestora, zona fiind una propice creșterii urșilor, dar și altor sălbăticiuni.

Un prim incident de acest gen a avut loc la începutul verii, când un pui de urs a fost filmat scormonind prin tomberoane după hrană. Părea un incident izolat pe care nimeni nu l-a luat în serios. Acum, scena s-a repetat într-o altă locație, pe terasa unei pensiuni, la o oră târzie din noapte.

Nici acest incident nu a fost considerat grav întrucât nu au existat pagube materiale sau victime omenești, dar, puse cap la cap, cele două evenimente pot da de gândit celor care până acum credeau că doar pe Valea Prahovei te poți întâlni cu ursul într-o excursie la munte. „Aici în zonă trăiesc exemplare și de 7-800 de kilograme, dar acesta pare a fi un puiuț de 60-70 kilograme. În filmări se văd doi puiuți, unul dintre ei are cerceluș în ureche, celălalt nu are. Primul care s-a văzut pe imaginile surprinse de camere a fost în luna iunie și se vede clar că are cercel și cum caută mâncare. Se știe clar că puiul de urs stă cu mama lui până la 2 -3 ani, iar acesta nu cred că avea mai mult de un an. Cred că cine l-a relocat aici ar trebui să aibă și grija lui, să îl monitorizeze pentru a nu crea situații neplăcute pentru turiști sau investitorii din Rânca. E posibil să fie adus aici acest pui din zonele pe care le vedem și noi la știri ca fiind cu probleme. E vorba de Transfăgărășan, Moeciu, Poiana Brașov, dar la fel de bine poate fi și un exemplar monitorizat. Poate fi un puiuț al unui exemplar mare, important, al acestei zone. Sunt exemplare aici și 7-800 kilograme, așa cum spuneam la început, pentru medalii, ca trofeu. Săptămâna trecută s-a văzut un exemplar pe strada Gilort, după biserică, un pic mai jos. Ca și gabarit și înfățișare pare să fie același, dar nu i se vede bine cercelușul în ureche, în comparație cu cel din iunie. Deocamdată nu cred că avem motive de îngrijorare. El nu vine să atace, ci să caute mâncare. Nu cred că el ne invadează teritoriul ci noi suntem cei care l-am invadat. Dacă toată ziua din afine s-a făcut o afacere, din zmeură s-a făcut o afacere, la fel și la ciuperci și multe altele cu care acești urși s-au hrănit aici în zonă dintotdeauna. Mai sunt și vânătorii care împușcă tot felul de animale și, atunci, ei, urșii, ce să mănânce? Normal că dacă simt mirosul de la un container sau de la o bucătărie vin și caută”, a explicat Constantin Pănescu, șeful cabanierilor din Rânca.

Între episoadele filmate din iunie și cel de acum a mai fost unul care nu a fost surprins de camerele de supraveghere, dar care s-a lăsat cu pagube materiale.

E vorba de distrugerea parțială a unui chioșc din cele care sunt în unele parcări pe marginea Transalpinei și unde se vindea kurtoș. Proprietarul Căsuței Răsturnate, Alex Ducu, a fost nevoit la sfârșitul lunii trecute să repare un astfel de chioșc, după ce l-a găsit devastat. „A venit ursul și a încercat să intre prin peretele din spate, iar pentru că nu a reușit așa a forțat ușa. Și până la urmă a intrat prin spargerea ușii. Pagubele nu sunt mari, dar faptul că a știut să spargă ușa arată că e totuși un pericol. A avut putere și probabil e un urs învățat pentru că nu e atât de simplu să găsești ușa. Nu știu cum a ajuns la noi, dar ce pot să vă spun este că noi spălăm cu clor, mai ales când spălăm pe jos. Facem dezinfecție serioasă și după ce terminăm mirosul de mâncare nu se mai simte. De aceea a fost și pentru noi un semn de întrebare când am văzut ușa spartă. De vreo opt ani de când am avut chioșcul acolo nu am avut niciodată probleme. Înclin să cred că nu e urs făcut de noi, ci e adus de pe undeva, relocat, poate chiar unul învățat la mâncare. Altfel nu îmi explic cum de au apărut aceste probleme acum”, a menționat Alex Ducu.

Pentru autorități aceste incidente nu există pentru că nimeni nu le-a alertat. Pagubele materiale nu au fost unele însemnate și, din fericire, nu au existat victime umane, ca urmare nu a existat un motiv temeinic de alertare a autorităților, așa cum a fost pe parcursul verii în alte locații din Gorj. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi, Alin Ivan, spune că oricând colegii săi pot interveni dacă situația o impune. „La semnalarea unui potențial pericol există o procedură de lucru pentru gestionarea unei astfel de situații. În cazul de la Rânca nu am fost sesizați de nimeni. Recomandăm cetățenilor să sune pe 112 și să semnaleze prezența animalului sălbatic pentru că, ulterior, autoritățile vor putea prelua cazul și se va putea interveni cu toate resursele pentru îndepărtarea pericolului”, a menționat Ivan.

Gelu Ionescu