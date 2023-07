VIDEO| Prima pregătire profesională de salvare acvatică!

Salvamont România și Consiliul Județean Gorj, în parteneriat cu Vodafone Romania organizează in perioada 17-20 iulie, exercițiul ”Aquares 2023”, primul stagiu de pregătire profesională a salvatorilor în salvarea acvatică cu specific montan pentru salvatorii cu acest profil din cadrul echipelor Salvamont – Salvaspeo, a comunicat Salvamont Gorj.

În cadrul acestui eveniment vor fi organizate următoarele activități :

1. Activități practice de căutare – salvare din ape deschise de munte cu salvatori acvatici si scafandri;

2. Activități practice de căutare in mediu acvatic montan cu drone aeriene si identificarea victimelor cu programul SARUAV;

3. Testarea si derularea de exerciții practice cu echipamente unicat in Romania, aflate doar in dotarea structurilor Salvamont: detectorul subacvatic de victime, drona subacvatica, aruncătorul de coarda, coarda cu grad mare de flotabilitate, placa de torente, barca tip rescue, etc ;

4. Organizarea comandamentului de coordonare a acțiunii de salvare;

5. Folosirea câinilor de salvare în mediul acvatic montan;

6. Organizarea punctului medical de triaj si pe prim ajutor;

7. Expoziție, prezentare și demonstrații practice cu echipamente specifice, mașini de intervenție si ambulanță de intervenție in teren montan, ATV-uri, CUV-uri, bărci de intervenție, tărgi și coșuri de salvare acvatică cu ajutorul elicopterului, expoziție organizata inclusiv pentru mass media si public;

8. Prezentarea și testarea dronelor de intervenție pentru transport aerian și lansare la punct fix a echipamentelor de salvare acvatică;

9. Activități practice de căutare – salvare și transport accidentați in canioane inundate si torente de apa;

Cu excepția activității practice de căutare – salvare și transport accidentați in canioane inundate si torente de apa care se va derula in ziua de 19 iulie pe canionul Gropul cu apă din masivul Vâlcan, toate celelalte activități se vor desfășura în ziua de 18 iulie , între orele 11-17, pe lacul Sâmbotin, comuna Schela și sunt deschise pentru vizionare mass mediei și publicului larg .

”Vă așteptam cu drag la eveniment!”, a transmis Sabin cornoiu, președintele Salvamont România.