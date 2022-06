VIDEO: Olimp, curs de perfecționare! – Antreprenorii din mai multe județe ale țării au răspuns PREZENT la apelul președintelui executiv al PER, Mohammad Murad

*Curs de perfecționare pentru antreprenori, susținut de omul de afaceri Mohammad Murad

* Specialiști in business au ascultat doleanțele micilor întreprinzători

* Facilități oferite de Clubul ecologist

* Celebrul om de afaceri crede în antreprenorii români și a oferit participanților sprijin necondiționat

* Cazare și masa oferite gratuit participanților la Phoenicia Blues View, în stațiunea Olimp

* Organizațiile PER au invitat antreprenori la întâlnirea de pe litoral

În perioada 27-29 mai dar și în perioada 3-5 iunie, în stațiunea Olimp s-a organizat de către Mohammad Murad, cunoscut lider al Partidului Ecologist, o întâlnire unică care a avut că scop încurajarea și dezvoltarea mediului antreprenorial român. Într-un cuvânt, președintele executiv Mohammad Murad, cunoscut și de la celebra emisiune TV ,,Imperiul leilor” dar mai ales urmare a afacerii sale din domeniul HORECA, acesta fiind proprietarului celui mai mare lanț hotelier din Romania, a dorit să ofere sfaturi și sprijin antreprenorilor care se lovesc de probleme legislative, de resursa umană, piața de desfacere și capital pentru afacerea pe care au pus-o pe picioare. Discuțiile au fost libere și extrem de motivante pentru cei prezenți în sala de evenimente de la Phoenicia Blues View, într-o primă etapă, Mohammad Murad prezentând audienței bunele sale intenții și dorința de a da înapoi măcar ceva din ce a primit urmare a dezvoltării afacerii sale în România. PER Gorj s-a prezentat la Olimp cu o delegație formată din zece persoane, membrii, simpatizanți și antreprenori locali.

Au răspuns prezent la invitația liderilor ecologiști fie antreprenori mici aflați la început de drum, fie persoane dornice sa își deschidă o afacere dar au temeri legale de lipsa resursei umane, lipsa capitalului financiar, a controalelor repetate, a legislației cu hibe și a statului neprietenos cu mediul privat. La acest seminar au fost însă spulberate o parte din temeri și antreprenorii prezenți și viitori au privit optimiști spre un potențial partener de business.

Asta și pentru că Murad le-a oferit tuturor celor prezenți acces într-un club ecologist in care au parte de consiliere gratuită și nu doar posibilități foarte mari de a face afacerile începute rentabile.

În cadrul cursului s-au pus întrebări și s-a răspuns franc la acestea. Este vorba despre întrebări legate de modalități de dezvoltare, de probleme existente și întâlnite de antreprenori dar și despre piața de desfacere, produsele cumpărate an detail cu preturi mai mari, despre creșterea prețurilor și multe altele.

Președintele PER Gorj, Dan Miroiu, a precizat că această întâlnire este una din multele pe care cei interesați de antreprenoriat, de dezvoltarea țării și a unei rețele ecologiste o vor avea cu factorii de decizie PER, oameni credibili, cu bune intenții pentru dezvoltarea mediului privat și dornici să elimine inechitățile din piață.

,,Sunt oameni foarte valoroși în acest partid, în PER, lideri adevărați care vor o schimbare reală a României, a mediului privat. Sunt proiecte extrem de bune pentru țară și sper că am convins că nu sunt doar vorbe cele susținute de către noi, ecologiștii. O să vedeți în perioada următoare și alte inițiative similare, și alți lideri care transmit mai departe mesajele lui Dănuț Pop și a lui Murad Mohammad. Vrem o țară curată dar dacă nu ne implicăm și nu punem umărul la schimbare degeaba ne plângem”, a precizat Dan Dumitru Miroiu, președintele PER Gorj. În ce privește cele spuse de către liderul de onoare al partidului, Mohammad Murad, acesta a subliniat inechitățile existente, faptul că Statul ajută multinaționalele nu și întreprinzătorii privați români care își reinvestesc profitul în țară și mai mult îi sufocă cu controale.

A.S.