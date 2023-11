VIDEO: Oameni baricadați în case, la Alimpești, de teama urșilor!

Pare greu de crezut, dar într-un sat din Gorj oamenii au ajuns să își construiască baricade în case pentru a nu mai fi atacați de urși.

La Alimpești, în satul Sârbești, majoritatea localnicilor sunt oameni în vârstă. Multe dintre casele, pline de viață odată, acum sunt abandonate pentru că tinerii au migrat la oraș sau în străinătate, iar vârstnicii nu mai sunt pe lumea aceasta. Cei care încă se încăpățânează să stea aici au acum parte de un dușman pe care nu l-au întâlnit în zeci de ani de viață. O ursoaică și puiul ei atacă de câteva zile aproape în fiecare seară. Animalul intră în casele părăsite, dar și în cele locuite, oamenii fiind nevoiți să își baricadeze ușile, în speranța că vor ține sălbăticiunile doar în curte. Maria Dârnu s-a trezit cu ursoaica în casă, chiar în timp ce ea era în curte cu cei care veniseră să sperie animalul. „Am pus scara din lemn la ușă și furca, un fel de baricadă, ca să nu mai spargă. Ușa e din lemn și a deschis-o de parcă nici nu a fost. A venit direct în bucătărie, s-a dus la lada frigorifică de unde a luat tot ce era carne. Mi-a lăsat ardeiul. Noi, dacă suntem puțini și aici în vârf de deal, ne aprovizionăm deja pentru iarnă că acuși vine vremea în care nici la pâine nu o să mai avem acces. Tăiasem un curcan de 20 de kilograme, îl băgasem la ladă, îmi adusese cineva carne să am și eu de friptură și de tocat pentru sărbătorile de iarnă, acum nu mai am nimic. Un gram n-a rămas. A fugit și cu un bax de 8 kile de zahăr. Inițial am crezut că a umblat doar la ladă, dar în curte am găsit ambalajul de la un pachet de unt. Atunci mi-am dat seama că a dat atacul și la frigider și, când m-am uitat, era gol. Mâncase tot. A luat borcanele de dulceață, pe cele cu untură, nu vă spun, a făcut prăpăd. Mi-am luat o alarmă, un aparat care face un zgomot puternic, așa ca sirena la salvare, îi mai dau drumul câteodată că sunt singură aici, măcar să mai audă oamenii din sat, dar pe urs nu-l interesează. Am luat un aparat din ăsta cu lumini multe și puternice, a trecut pe sub el, nu l-a deranjat deloc. Luni seara când a spart și a intrat în casă, norocul meu a fost că mă mutasem într-o anexă, că altfel cine știe ce pățeam”, spune biata femeie.

Un alt vecin al ei, fost poștaș, obișnuit cu drumurile prin sat, spune că acum ursul știe toate casele și știe cum să atace fără să fie prins. A mers într-o casă la care proprietarii vin rar pentru că stau în altă zonă și a mâncat o găleată întreagă de nuci.

Toate au fost sparte pe rând, mâncați sâmburii, iar cojile au fost lăsate grămadă pe jos, lângă pat. „Casa are ușă de lemn, iar încuietoarea era prinsă în cuie. Când i-a dat ursul una a zburat ușa cu totul. A luat dulapurile din bucătărie la rând, a căutat borcane și pungi cu ceva dulce și a mâncat nucile, dacă nu stă nimeni aici nu a găsit prea multe de-ale gurii. E o cățea care a lătrat săraca, dar cine să vină noaptea să vadă ce se întâmplă, că dacă dai nas în nas cu ditamai animalul riști viața și nu se merită”, a spus bărbatul.

Luni seara, oamenii și-au luat inima în dinți și au sunat la 112. Inițial a venit primarul din localitate, care i-a asigurat că este o situație de urgență și că nu îi va amenda nimeni dacă apelează numărul unic pentru astfel de situații. Un echipaj de jandarmi a venit de la Târgu Jiu, dar, evident, ursoaica și puiul ei s-au făcut nevăzuți, asta după ce au mers pe drumul din sat ca să scape de cei care îi urmăreau pentru a-i îndepărta.

Primarul Victor Drăgulescu spune că oamenii sunt în pericol atâta timp cât ursoaica a intrat în casa femeii amintite anterior, chiar în timp ce el era prezent acolo, cu paznici de vânătoare, tocmai pentru a trimite animalul înapoi în pădure. „Ne calcă ursul cam des în ultimele zile. Cred că am avut vreo 7-8 intervenții în ultimele seri, iar la doamna Dârnu, aici, vine cam în fiecare seară. Luni seara a intrat în casă în timp ce noi eram la dânsa în gospodărie. Venisem cu paznicii de vânătoare tocmai pentru a îndepărta ursul. Făceam zgomot și am auzit o bubuitură puternică. Doamna era în anexa locuinței, bine că nu a fost în casă. Am strigat-o și ne-a spus că nu ea a făcut zgomotul. Ne-am dus să vedem ce s-a întâmplat și era ursoaica, care spărsese ușa. Deci de față cu noi a intrat, noi având aici girofarul pornit, făceam gălăgie, nu a interesat-o nimic. Am dat zgomot mai mare cu sirena pe care o are doamna aici, iar ursoaica s-a mutat la casa de din vale. N-a avut ea treabă. Au venit și cei de la Jandarmerie, au alergat-o, a mai trecut printr-o gospodărie, a ieșit în stradă și s-a dus la pădure. Cu câteva seri înainte a spart stupii unei femei de aici. Cei care sunt izolați aici sunt în pericol. Acum, dacă ursoaica a găsit mâncare aici, sunt sigur că va mai veni. Noi, în fiecare noapte circulăm prin comună dacă sunt aceste evenimente nedorite. Nu putem mereu, dar o să venim timp de o săptămână ca să o protejăm pe doamna. Vă dați seama, ce puteam avea aici dacă o găsea pe doamna în casă, dacă ursoaica a intrat cu noi aici și nu s-a sinchisit de zgomote și lumini. Sunt animale relocate aici din cine știe ce locuri din țară pentru că noi, până acum un an, nu am avut asemenea probleme. Situația rămâne complicată pentru că vine iarna și hrană în pădure nu mai există și, atunci, astfel de animale caută acolo unde simt că o găsesc”, spune edilul din Alimpești.

Gelu Ionescu

,,Dacă tot au fost urșii relocați aici, de ce nu sunt cipați? De ce nu sunt monitorizați?”

Inspectoratul Județean de Jandarmi Gorj a transmis un comunicat în care precizează că, în ziua de 13 noiembrie a.c., au fost recepționate două apeluri SNUAU 112 de la un cetățean din localitatea Alimpești, unul referitor la daunele provocate de urs într-o casă în noaptea precedentă și, ulterior, la ora 19.40, referitor la prezența unei ursoaice cu pui în apropierea casei unui vecin. ,,La primirea apelului SNUAU-112 care sesiza prezența urșilor, jandarmii gorjeni au înștiințat prin mijloacele de comunicare instituțiile și persoanele cu atribuții în domeniu, iar un echipaj de jandarmi a fost direcționat imediat către locul solicitării pentru a lua măsuri de siguranță a cetățenilor și bunurilor. Astfel, a fost delimitată și verificată zona unde au fost observați urșii, au fost utilizate semnale acustice și vizuale pentru alungarea acestora pentru a elimina pericolul unei întoarceri în zonă. Totodată, în conformitate cu prevederile O.U.G. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, s-a constituit o echipă de intervenție formată din responsabilii instituțiilor cu atribuții în domeniu care a stabilit metodele de intervenție. Recomandăm persoanelor să nu se apropie de animalele sălbatice, să se îndepărteze de zona de pericol, să sesizeze de urgență autoritățile competente prin SNUAU 112”, precizează Jandarmeria.

Ce se întâmplă cu animalul, dacă va fi prins

Întrebat despre procedura care are loc în cazul în care animalul este prins, Jandarmeria a precizat: ,,Decizia privind metoda de intervenție este stabilită și luată de conducătorul echipei de intervenție, se consemnează în raportul de eveniment și se efectuează gradual, iar cea mai utilizată este alungarea exemplarelor de urși. Dacă tot va reveni, se analizează nivelul de risc și se poate trece la tranchilizare și relocarea ursului”, a comunicat IJJ Gorj.