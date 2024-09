VIDEO: Minerii pensionari din Gorj cer ajutor în Valea Jiului pentru reîntregirea pensiilor!

Sute de foști ortaci din Valea Jiului s-au strâns ieri la prânz la Petroșani, dar nu pentru a protesta, cel puțin deocamdată, ci pentru a înființa o asociație care să le apere drepturile în lupta pe care aceștia o duc împotriva guvernanților care le-au diminuat pensiile. Iar în asociația respectivă au început să adere și mineri pensionari din Gorj, dar și din alte zone ale țării. Toți au constatat că grupa specială de muncă în care au fost încadrați în timpul activității profesionale nu se mai regăsește în noua lege a pensiilor și, ca urmare, pensiile lor actuale vor fi înghețate mulți ani de acum încolo.

Unul dintre foștii ortaci care se ocupă de organizarea asociației din Vale este Ioan Stan, care are o experiență profesională demnă de filmele americane. „Am lucrat 28 de ani în subteran și am stat o jumătate de zi îngropat sub un mal. A picat pământul la 12 ziua și m-au scos oamenii de acolo seara. Dumnezeu a făcut ca deasupra mea să pice niște bucăți mari de piatră care mi-au fost un fel de scut. Nu le venea celor care trăgeau de mine să mă scoată nu le venea să creadă că nu sunt mort. Dumnezeu a vrut să trăiesc ca să îl văd pe Ciolacu și pe Ciucă cum îmi taie pensia. Acum mă implic în treaba asta pentru că încă de dimineață am primit cereri și din Gorj, de fapt din toată țara, ca să ne apărăm drepturile. Cei de la Gorj au spus că nu au pe nimeni care să îi organizeze. Le-am spus că le trimitem formulare de la noi și precontracte cu firma de avocatură și după ce le completează vom face în așa fel încât să le trimită on-line, să nu fie nevoiți să facă drumul până la Petroșani numai pentru atât. Cu cât suntem mai mulți cu atât va fi mai bine și pentru domnii avocați pentru că reprezintă un număr mai mare de oameni. Asta va face ca și tarifele percepute să fie mai avantajoase pentru fiecare dintre noi”, a spus fostul miner din Valea Jiului.

Un alt reprezentant al asociației care acum ia naștere este Adrian Jurca, fost lider sindical, care a confirmat că există interes din partea minerilor pensionari din Gorj pentru a le fi apărate drepturile de organizația din Valea Jiului. „Sunt sute de adeziuni pentru noua asociație pe care le-am primit doar în cursul acestei zile. Nu ne așteptam să fie atât de multe. Avem cereri din Gorj, luăm din Bihor, din Mureș și Suceava, o să fie mulți membri pentru că nemulțumirea e mare. Nu e neapărat vorba de bani aici, ci de faptul că suntem umiliți după o viață trudită în subteran. Nimeni nu vrea să discute cu noi, se dau tot felul de comunicate aiurea și de aceea vom lupta pentru drepturile noastre. Au încălcat Constituția atunci când au emis decizii cu două pensii trecute pe acea decizie. De ce au făcut asta? Să ne explice!”, spune fostul lider sindical.

Gelu Ionescu