VIDEO: Mascații i-au pus pistoalele în cap și l-au încătușat! ,,M-au săltat ca pe un criminal, după ce m-au confundat cu altcineva!”

* Iată ce au decis procurorii!

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu a decis, după mai bine de doi ani și jumătate de cercetări, clasarea cauzei în care hunedoreanul Cornel Ionuț Crîznic a fost acuzat de comiterea infracțiunii de lovire, în urma denunțului unui om de afaceri din Gorj, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a fost victima unei agresiuni, în fața locuinței sale din Târgu-Jiu, fiind lovit cu o bâtă de baseball peste picioare și a suferit leziuni. După numai câteva zile, mascații l-au depistat pe Crîznic în trafic, pe raza comunei Vețel, l-au luat pe sus din mașină, l-au aruncat pe șosea, i-au pus pistoalele la tâmplă și l-au încătușat! Motivul: fusese identificat în fotografii de către victimă și un martor. A fost reținut pentru 24 de ore, supus la testul poligraf și numai după ce organele judiciare au vizionat imagini video cu el în diferite locuri din Deva, iar telefonul mobilul al său a fost localizat în județul Hunedoara, în dimineața când omul de afaceri gorjean a fost bătut în Târgu-Jiu, au dispus clasarea dosarului.

În primele zile ale lunii iulie 2019, un afacerist din Târgu-Jiu a reclamat la Poliție că a fost bătut de doi tineri. Acesta avea o afacere cu trufe și a presupus că alți afaceriști, concurenți pe piața trufelor, ar fi comandat corecția sa fizică. Totul s-a întâmplat pe data de 2 iulie a acelui an, la orele 7,50, când afaceristul gorjean a ieșit la poarta casei sale și intenționa să se deplaseze către locuința părinților. Acesta a fost abordat de un tânăr care i-ar fi cerut telefonul pentru a suna pe cineva. În doar câteva secunde acesta a încercat să-l lovească cu pumnul în zona feței, iar între cei doi a avut loc o altercație. Agresorul a reușit să-l imobilizeze pe afaceristul gorjean, iar acesta a fost lovit peste picioare cu bâtă de baseball de un alt bărbat care-și făcuse apariția în acel loc, în doar câteva secunde.

La scurt timp, anchetatorii au făcut portretul-robot al agresorilor, iar faptul că unul dintre ei avea barbă l-a inclus pe Crîznic în cercul suspecților, mai ales că fusese văzut în compania unui personaj cu care afaceristul gorjean avusese mai multe conflicte, în ultimii ani. Peste câteva zile, Ionuț Crîznic a fost săltat de mascați din trafic, fiind depistat pe raza comunei Vețel din Hunedoara. „Au venit polițiștii la mașină, m-au tras pur și simplu afară, m-au aruncat pe șosea, cu pistoalele la tâmplă și m-au încătușat. Nu știam ce se întâm-plă, știam că nu făcusem nimic rău. Polițiștii m-au înjurat. Eu le ziceam că sunt nevinovat și că sigur mă confundă cu altcineva. Dar ei o țineau pe a lor”, afirmă tânărul.

,,Aveam programată nunta și am fost reținut!”

Acesta a fost adus la sediul IPJ Gorj unde a fost anchetat, iar mai apoi, reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de reținere și arestare preventivă al poliției.

„Degeaba le-am spus că nu sunt vinovat, nu mă asculta nimeni. La IPJ Gorj mi-au arătat filmulețul cu bătaia afaceristului. Era clar că nu eram eu. Era un băiat tot cu barbă, ca mine, dar mai slab. Cu toate astea, deși se vedea foarte bine că nu sunt eu în filmarea respectivă, m-au reținut 24 de ore. Am cerut să fac testul cu aparatul poligraf, nu mi-au acceptat cererea. Le-am spus să localizeze telefonul, să vadă unde eram în ziua bătăii. Nu au vrut nici asta. Pentru că eu mă aflam în Deva în momentul în care afaceristul acela a fost bătut. Eram la plimbare cu copilul, am fost la cumpărături și apoi la un prieten în vizită. Iar bătaia s-a petrecut în Târgu-Jiu. Am stat o noapte în arest. Mă vedeam pe toate posturile TV, și mă gândeam de ce se întâmplă toate astea? Aveam programată nunta peste două săptămâni. Era ca într-un vis urât. Am fost eliberat a doua zi, dar mi-au dat control judiciar. M-au eliberat datorită faptului că tatăl meu a adus probe conform cărora eram la Deva, și nu am bătut pe nimeni. Tatăl meu a adus CD-uri cu înregistrările de pe camerele video din oraș. Pentru că aveam barbă m-au confundat cu altul”, susține Ionuț Crîznic. În acest context, adică puși în fața unor probe indubitabile, organele judiciare au fost nevoite să nu ceară arestarea preventivă a hunedoreanului și a fost eliberat sub control judiciar, măsură impusă de procuror, pe 12 iulie 2019.

,,Lumea se uita la mine ca la cel mai mare bătăuș”

La finele lunii trecute, după doi ani și jumătate de anchetă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu a dispus clasarea cauzei față de Ionuț Crîznic și trimiterea dosarului la IPJ Gorj pentru continuarea cercetărilor și identificarea agresorilor. Potrivit ordonanței de clasare, s-a ajuns ca Ionuț Crîznic să fie principalul suspect pe baza declarațiilor victimei și a unei femei care ar fi văzut scenele violente, iar mai apoi l-au recunoscut din fotografiile puse la dispoziție de organele judiciare. Numai că, în dimineața zile de 2 iulie 2019, Crîznic nu era la Târgu-Jiu, ci apare pe imaginile camerelor de supraveghere din Deva, la domiciliul unui prieten al său. Mai mult, și telefonul său mobil a fost localizat tot în Deva, la acea dată, fapt care a creat convingerea organelor de anchetă că tânărul hunedorean nu a fost în Târgu-Jiu la momentul comiterii agresiunii asupra afaceristului gorjean. „Timp de doi ani am avut de suferit de pe urma acestei întâmplări. Dețin o firmă de transport internațional de marfă. Din cauza dosarului pe care mi l-au fabricat, nu am mai putut să îmi desfășor activitatea, nu puteam ieși din Deva din cauza controlului judiciar, nu am mai putut beneficia de o line de credit, deoarece băncile nu mi-au mai împrumutat bani din cauza dosarului penal făcut. În plus, lumea se uita la mine ca la cel mai mare bătăuș. În ziua aceea, când am ajuns la IPJ Gorj, cei de acolo mi-au spus că polițiștii hunedoreni le-au transmis că sunt foarte periculos. M-au luat ca pe un criminal. Dacă era copilul cu mine în mașină? Ce s-ar fi întâmplat? De doi ani stau cu firma blocată. Îi voi acționa în judecată pe toți cei care au fost implicați în cazul meu. Ca să răspundă pentru ce mi-au făcut. Voi merge și la CEDO. Lumea trebuie să cunoască adevărul”, a adăugat Crîznic.

Claudiu Matei