VIDEO: Elevii de la CNTV, la cel mai mare concurs de robotică din România!

La cel mai mare concurs de robotică din România, care are loc în zilele de 2 și 3 aprilie, participă și echipa de elevi de la Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu”, echipă cu un palmares bogat în premii, copii din clasele a 9-a și a 10-a, extrem de deștepți și inventivi. Este vorba despre Tea-Borgs, echipa de robotică a CNTV, cea care a câștigat numeroase premii iar dacă nu era pandemia, liceenii de la Târgu Jiu ar fi mers mai departe, anul trecut, în SUA. Campionatul National de robotică FIRST Tech Challenge Romania sezon #6 FREIGHT FRENZY, este organizat de Asociația ,,Nație prin educație” și va avea loc la Sala Polivalentă din Capitală.

Amintim că Tea-Borgs, coordonată de profesorii Eugen Nodea și Stoian Mirel-Sorin, a obținut premiul Alianței Finaliste la National Robotics Championship 2021 – BRD FIRST Tech Challenge Romania, care s-a desfășurat în august-septembrie, anul trecut, la București. „La concursul de robotică BRD FIRST Tech Challenge Romania au concurat cele mai bune 24 de echipe de robotică, selectate în urma competiţiilor regionale. La acest eveniment a participat şi echipa TEA-BORGS a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, care a obţinut în urma concursului de calificare locul trei, iar în calitate de căpitan de alianţă (alături de echipele DELTAFORCE din Arad şi SOFT HOARDERS din Craiova) a ajuns în finală, unde a pierdut în faţa echipelor Quantum Robotics, AUTOVORTEX Voluntari şi NORTH EAST DYNAMICS. De asemenea, echipa s-a calificat pentru etapa mondială, care anul acesta (anul trecut, n.r.), este anulată din cauza pandemiei. Pentru ca acest „miracol” să fie posibil, o mână de copii entuziaşti au petrecut mult timp pe parcursul anului şcolar şi vacanţei de vară în laboratorul de robotică din cadrul şcolii unde au dezvoltat şi perfecţionat robotul. Multe alte ore au fost alocate programării şi conducerii robotului. Am spus „miracol” pentru că dacă bugetul echipei a fost 1.000 EUR pentru acest an competiţional, oricare altă echipă a avut la dispoziţie cel puţin 10.000 EUR (ajungând până la 150.000 EUR în cazul unor echipe). Mai mult, majoritatea echipelor au putut participa la competiţii interne şi externe unde s-au putut antrena”, a declarat în septembrie, anul trecut, prof. Stoian Mirel-Sorin.

Inima echipei!

Profesorul Nodea, ale cărui merite sunt de necontestat, vorbește despre profesorul Mirel Stoian ca fiind ,,inima” în jurul căreia copiii au putut concepe, proiecta și programa robotul cu care se vor prezenta la competiție: ,,Este inima acestei minunate echipe pe care a luat-o sub aripa sa. Trebuie să vă spun că domnul profesor universitar este alături de acești copii, fără a primi nimic în schimb. Munca și devotamentul domniei sale au dus la aceste rezultate cu totul și cu totul deosebite. Cum spuneam este inima acestei echipe. Nu putem decât să-i fim recunoscători pentru tot ceea ce face”.

Robotică, în afara orelor de curs

Ei sunt premianții Tea-Borgs, membri vechi ai echipei de robotică a CNTV, coordonată de profesorii Eugen Nodea și Mirel-Sorin Stoian: Vasiloiu-Bololoi Ioan-Bogdan, Barb Ionuț-Alexandru, Damian Mihai-Robert, Vulpe Theodor, Tăerel Radu Nicolae, Găvănescu Ionuț- Dumitru-Adrian, Popeangă Ioana-Miruna, Dănăiață Maria-Elena, Mungiu-Pupăzan Silviana-Maria, Tudorescu Ioan-Daniel, Moalfă Armand-Mirel, Covei Denis, Popa Iarina-Ioana – Premiul Alianței Finaliste la National Robotics Championship 2021 – BRD FIRST Tech Challenge Romania, București, 30.08.2021. Echipa Tea-Borgs s-a calificat la etapa internațională FIRST Tech Challenge World Championship din Detroit / Huston 2021! Din păcate, ei nu au putut participa la etapa internațională din Detroit, din cauza pandemiei, despre elevii pe care îi sprijină și al căror mentor este: ,,Ei fac eforturi foarte mari. Muncesc după ore. Vă dați seama, este foarte greu pentru ei, știm ce încărcat le este programul … dar sunt plini de pasiune. După 6,7 ore de cursuri, ei vin aici, în această sală a liceului, care ni s-a pus la dispoziție, și mai stau alte câteva ore. Sunt neobosiți când e vorba de robotică. Pentru ei, merită orice sacrificiu. Văzându-le inteligența și pasiunea pentru robotică, nu am putut decât să fiu alături de ei. În plus, la fiecare etapă de concurs ei învață și altceva, de pildă, să competiționeze cu fair-play.

Își respectă adversarii. În fapt, fiecare concurs este sub monitorizarea arbitrilor. Dacă elevii nu au un comportament bun, adică dacă s-ar certa sau și-ar vorbi urât, ar fi descalificați. Regulile sunt clare și am avut bucuria să-i văd pe ai noștri extrem de serioși, amabili cu ceilalți, au tot ce le trebuie pentru a fi niște competitori redutabili din toate punctele de vedere”, a spus, cu mândrie prof.univ. Mirel Stoian.