VIDEO: Echipa Tea-Borgs, de la CNTV, face istorie! Își îmbunătățesc robotul și pleacă în America! S-au calificat la Houston, record al punctajelor din țară!

* Căpitanul echipei de robotică, Theodor Vulpe: ,,Pasiunea pentru robotică ne unește pe toți”

* Prof. Mirel Sorin Stoian: ,,Au fost exemplari! Realizarea lor i-a zăpăcit și pe părinți. Nu pot să vă spun cât suntem de mândri! Nu știu cum se percepe această mare realizare la nivel de oraș”

*Prof. Eugen Nodea: ,,Rezultatul este extraordinar și prin prisma faptului că, o echipă provincială, cu un buget relativ mic, dar cu elevii inteligenți, dedicați și pasionați a reușit un rezultat excepțional (locul 1 național) și o calificare la cel mai mare Concurs Internațional de Robotică din lume”

Rezultat excepțional al echipei de robotică de la CNTV, condusă de căpitanul Theodor Vulpe, la cel mai mare concurs de robotică din România. Acesta a avut loc în zilele de 2 și 3 aprilie, la sala Polivalentă, București.

Echipa de robotică Tea-Borgs a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu s-a calificat la Olimpiada Internațională de Robotică din Houston, S.U.A., venind acasă cu certificatul de învingător. ,,Am câștigat locul 1!”, ne-a spus profesorul Eugen Nodea, coordonator, alături de prof. Mirel Stoian, al echipei de la ,,Tudor Vladimirescu”.

,,Concursul a fost diferit față de cel de anul trecut”

Echipa de robotică și mentorii ei va merge în SUA. Căpitanul echipei, Theodor Vulpe, a declarat că va fi o competiție mai agresivă dar, împreună cu colegii săi, va îmbunătăți roboțelul. Liceanul a povestit și cât de strâns a fost jocul, vorbind și despre celelalte echipe din țară: ,,Vom merge la Houston peste două săptămâni. Etapa internațională se desfășoară între 19-23 aprilie. Suntem foarte încântați de aceasta calificare, mai ales pentru că o avusesem si anul trecut, când etapa internațională nu s-a mai susținut din cauza pandemiei. O să mergem cu același robot la bază, dar vom face probabil câteva schimbări minore. De exemplu, o să trebuiască să îl ranforsam pentru că jocul din SUA este mult mai agresiv. Pe lângă calificarea la etapă internațională, am reușit să câștigăm și Design Award, locul I, premiu care se acordă echipei cu un robot proiectat cu un concept unic și să setam, în finală, un record al punctajelor din țară noastră”.

Concursul a fost o experiență absolut deosebită. A fost cu mult diferit față de națională anului trecut când au fost restricții impuse de pandemie. Este o senzație unică să joci înconjurat de zeci de echipe și de oameni entuziasmați în tribune. Au fost mulți competitori foarte buni. Multe meciuri au fost strânse și scorurile foarte variate, la fel că roboții deopotrivă. În semifinală și finală, am avut ocazia să jucăm alături de două echipe puternice, DecebalTech (Deva) și WATT’s UP (Câmpulung). Părinții au fost evident foarte încântați. Mulți dintre ei ne-au urmărit în direct, de acasă. Ne-am bucurat chiar de susținerea unora dintre ei din tribune, sprijinindu-ne chiar și cu transportul câtorva membri la București, unde s-a desfășurat competiția. Profesorii, de asemenea, ne-au felicitat și ne-au fost alături. Meritul este cu siguranță și al mentorilor noștri, care ne-au împins mereu de la spate să țintim cât mai sus, dar câștigul se datorează și zecilor de ore petrecute în laborator sezonul acesta. Vrem să le mulțumim în mod deosebit sponsorilor noștri, pentru că ei sunt cei care au făcut posibilă o asemenea realizare.

,,Am reușit să facem o impresie bună”

Theodor Vulpe: ,,La competiție, am reușit să fim organizați, să avem fiecare sarcinile noastre și să lăsăm o impresie bună. Fiecare membru a avut o contribuție semnificativă la această calificare, de la relații cu publicul până la echipa de mecanică și driving. De-a lungul celor două zile de concurs, am avut și multe momente de deznădejde, dar și de bucurie. Pot spune totuși că a fost o experiență destul de stresantă, pentru că orice mic detaliu ne putea scoate din joc. Anul acesta, am făcut rost chiar și de mascota Tea-Borgs, un simpatic dinozaur T-Rex, care a atras atenția tuturor și care a adus multe zâmbete. Pe viitor, dorim să menținem performanță și să dăm mai departe ceea ce am învățat și valorile competiției, care se bazează pe ,,Gracious Professionalism”, un concept care îndeamnă la spirit de colegialitate și fair-play. De asemenea, sperăm să reușim să reprezentăm România în mod cât mai pozitiv la competiția de la Houston.

Pe lângă robotică, membrii echipei Tea-Borgs au mai multe pasiuni. Mulți dintre noi suntem pasionați de sport, jucând adesea baschet în curtea școlii pentru a ne mai elibera mintea după momente dificile și probleme întâmpinate la pregătirea robotului. Alții sunt pasionați de desen, de grafică, de științe și multe altele. Cu toate acestea, ceea ce ne unește pe noi toți și ne menține atât de apropiați este pasiunea pentru robotică, care se regăsește în cadrul tuturor echipelor de robotică. Asta este frumusețea acestei competiții”, a mai spus căpitanul echipei Tea-Borgs.

,,Au făcut minuni pe teren!”

Prof.univ. Mirel Stoian, unul dintre cei doi mentori ai echipei, la revenirea de la București, a declarat: ,,Mă bucur, este o foarte mare realizare a copiilor, nu știu dacă se percepe asta la nivelul orașului, s-a jucat cu echipe foarte mari, sunt rezultate excepționale, suntem pe poziția a 9-a și a 10 –a în lume, la scorurile meciurilor oficiale. Sunt mii de echipe, nu mai vorbim de America…. Sperăm să strângem cât mai repede fonduri pentru 10 copii cu care vom participa la etapa internațională. Federația de robotică suportă cheltuielile pentru doar 4 copii.

Costurile cu cazare și transport în SUA pentru fiecare copil sunt de aproximativ 2.400 de dolari. Încercăm să luăm 10 copii, alergăm să strângem suma necesară, vom apela la prieteni, la sponsori… Primăria a promis că ne ajută, dar trebuie să se respecte etapele legale, adică ședință de Consiliu și așa mai departe. Ar fi o bucurie nespusă să primim sprijinul municipalității. Realizarea asta este echivalentul unei olimpiade naționale este în anuarul olimpiadelor naționale, recunoscută de Ministerul Educației. Am fost echipa câștigătpoare, din cele 48 participabte și din cele 157 care au participat inițial. Orice sumă este de folos, pentru a reuși să-i trimitem pe copii… o să ne facă cinste în Statele Unite. Ei au fost exemplari, Theodor Vulpe, Petruș David și Petreuș Daniel, cei care au condus robotul, au făcut minuni pe teren. Să ai primele două rezultate din competiție, cu echipe diferite, e mare lucru. Părinții, astăzi sunt șocați, sunt extrem de uimiți, au spus că au fost captați. Este un sport care poate fi privit și de către adulți”, a mai spus prof.univ. Mirel Stoian.

,,Rezultatul este fabulos!”

Profesorul Eugen Nodea, cel care, alături de prof Stoian își sprijină și-I îndrumă pe copii: ,,Rezultatul este fabulos! An de an, competiția națională de robotică a crescut ca nivel de performanță, dificultate a taskurilor ce trebuiesc realizate, și număr de echipe participante. Ca și comparație, acum 4-5 ani, în țară, existau 40-50 de echipe, anul acesta la etapele regionale au participat aproape 200 de echipe. Rezultatul este extraordinar și prin prisma faptului că, o echipă provincială, cu un buget relativ mic, dar cu elevii inteligenți, dedicați și pasionați a reușit un rezultat excepțional (locul 1 național) și o calificare la cel mai mare Concurs Internațional de Robotică din lume” a spus prof. Eugen Nodea. Întrebat dacă va pregăti si alte echipe, acesta a mai precizat: ,,Alte echipe, alta decât Tea Borgs, nu, dar voi continua cu alte generații de elevi ai CNTV-ului pentru a atinge astfel de performanțe.”

R.: A fost dificil să le asigurati tot ce trebuie pentru a putea participa la aceste concursuri?

Prof. Eugen Nodea: ,,Da. Este extrem de dificilă asigurarea finanțării unei echipe de robotică, mai ales în Târgu-Jiu. Este o pasiune scumpă. Echipamentul tehnic, piesele, sculele, imprimarea 3D, toate acestea costă mult. Bugetul echipei pentru anul acesta, dacă includem și deplașăriile la meciurile demo, depășesc 50. 000 de euro. Domnul Stoian Mirel va confirma costul comenzilor (via USA) făcute doar pentru piesele necesare anului acesta competițional…

Mulțumim mult sponsorilor pentru suportul finaciar oferit, mulțumim tuturor celor care au stat aproape de echipă. Mulțumim Primăriei Târgu-Jiu pentru ajutorul promis de a susține o parte consistentă a deplasarii noastre la Huston.

Evident, deplasarea în USA necesită și alte costuri: deplasarea Târgu-Jiu București și retur, cazare tranzit-hotel aeroport, deplasare în Huston de la hotel (cam 50 mile), la locația de concurs, amenajarea unui stand de prezentare al echipei, cheltuieli cu masa a echipei și altele… Cei doi profesori vor fi alături de copii: ,,eși în perioada respectivă trebuia să fiu la Lotul de Informatică, anul acesta voi lua o pauză. Echipa are nevoie de susținerea totală a mentorilor”, a mai spus acesta.

Iată momentul în care se anunță caștigătorii:

Mihaela C. Horvath