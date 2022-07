VIDEO: Coroane și lumânări la poarta unui fost polițist local din Peștișani!

Scene demne de filmele cu mafioți în comuna lui Constantin Brâncuși, acolo unde banul pare să facă în continuare legea. Un fost polițist local, devenit „fost” după ce autoritățile locale au desființat Poliția Locală Peștișani pe considerente de economie la buget, s-a trezit în noaptea de miercuri spre joi cu mai multe coroane la poartă și cu câteva lumânări aprinse.

Omul bănuiește cine ar putea fi în stare de așa ceva și face trimitere directă la „Mafia Pădurilor”, un dosar în care procurorii încă fac cercetări la mai bine de un an și jumătate de când au făcut primele și ultimele arestări, până la clarificarea faptelor în justiție mai fiind cale lungă. Silvestru Tivig este în șomaj, soartă pe care au avut-o toți cei de la fosta Poliție Locală Peștișani.

Omul s-a trezit la miezul nopții sunat de fratele său, care stă vizavi și care i-a spus că i-a lăsat cineva la poartă coroane și lumânări. Virgil Tivig a povestit că încă nu se culcase și, dintr-o dată, a auzit câinele lătrând foarte puternic, ceea ce l-a făcut să iasă la poartă ca să vadă dacă se întâmplă ceva. „Răpăia câinele tare și eu eram prin casă, dădeam să mănânc ceva. Am ieșit la poartă să văd dacă e ceva și atunci am văzut că fugea unul, cam de vreun metru și 70 de centimetri. Era un Suzuki vișiniu oprit la vreo câteva case mai jos, iar ăsta care fugea s-a pus în partea din spate și mașina s-a dus spre Brădiceni. Acum, de dimineață, am văzut iar mașina asta trecând pe aici pe la poartă.

Are volan pe dreapta, iar pe scaunul din dreapta stătea unul care se uita spre casa lui frate-miu să vadă probabil ce e pe acolo”, a povestit bărbatul. Silvestru Tivig e convins că persoana care a lăsat coroanele și lumânările la poarta sa a vrut să îi transmită un mesaj.

Asta cu atât mai mult cu cât în luna aprilie într-unul din lemnele din curtea sa a descoperit o capsă de inițiere a exploziei, care dacă ar fi ajuns în centrala termică ar fi putut arunca în aer toată locuința fostului polițist local. Acum, fostul agent pune totul pe seama dosarului „Mafia Pădurilor”, în trecut foștii polițiști locali fiind în război deschis cu cei care furau lemne.

Între timp, structura Poliției Locale a dispărut, iar despre hoți n-a comunicat nimeni că ar fi ajuns la pușcărie. „Mă gândesc la anumite personaje care sunt personaje cheie în dosarul Mafia Pădurilor. Au fost niște rețineri anul trecut pentru devalizarea pădurilor din munții Vâlcan și care aparțin de obștea din localitate. Sunt sume foarte mari de bani devalizate și din aceste sume, spre regretul meu, își fac parte și funcționari ai Statului Român. La mine nu e prima încercare de amenințare și intimidare. Mi se întâmplă în mod frecvent să primesc amenințări de la aceleași personaje coordonate șeful unui obști din zonă. Toți sunt implicați în dosarul penal. Cât timp am fost polițist local, până în primăvară, am încercat să stopăm furturile.

Acum, punând cap la cap unele informații, cred că Poliția Locală Peștișani a fost desființată tocmai pentru că deranjam această Mafie a Pădurilor. Termenul de mafie e în ghilimele pentru că mafioții italieni au modalități onorabile de a acționa. La noi sunt niște pârliți care au venit în pantaloni scurți la obște și acum, stând pe un buget anual de 20 de milioane de lei, își permit să cumpere și să intimideze, comportându-se ca și cum comuna ar fi moșia lor. Noi, cei care ne facem treaba, ar fi trebuit să fim la dispoziția lor, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul nostru, al polițiștilor locali. Acum eu mi-am dus soția și copii la Târgu-Jiu pentru că au avut o reală stare de temere. Nu e prima dată când primesc amenințări. În aprilie mi s-a montat o capsă de inițiere dinamită în lemnele folosite pentru încălzirea casei. E un dosar pe tema asta, dar nu știu stadiul cercetărilor. Anul trecut a mai fost aici la Peștișani, la un prieten de-al meu, tot așa I s-a montat o capsă pirotehnică și a avut loc o explozie, iar schijele i-au pătruns în zona inghinală, în picioare, după ce pusese lemnul în sobă. Totul cred că are legătură cu acea anchetă”, declară fostul polițist local.

Silvestru Tivig a fost în trecut martor și în dosarul care a dus la inculparea și condamnarea fostului primar Florin Pavel, dar și a fostului senator Dian Popescu. Acum IPJ Gorj a confirmat că are două dosare în lucru.

„La data de 02.04.2022, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au fost sesizați telefonic de către un bărbat, de 57 de ani, din comuna Peștișani, despre faptul că, în timp ce spărgea lemne pentru foc, ar fi găsit într-o bucată de lemn, un obiect metalic, asemănător unei capse pirotehnice.

Obiectul în cauză a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive.

La data de 7 iulie a.c., polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu, au fost sesizați prin plângere, de către un bărbat de 57 de ani din comuna Peștișani despre faptul că, în noaptea de 6/7 iulie a.c., un bărbat din aceiași localitate i-ar fi pus pe poarta de acces cinci coroane de flori și două lumânări. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, cercetările fiind continuate de polițiști”, a transmis IPJ Gorj.

Gelu Ionescu