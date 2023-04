VIDEO: Afacerista care a deschis un SPA la Cătunele, cu banii unui italian, trimisă în judecată pentru abuz de încredere! Prejudiciul, 600.000 de euro

Cazul Francesco Thiella versus Simona Mărgăian se repetă la Gorj. Asta, după ce o gorjeancă, care și-a deschis un SPA la Cătunele, cu banii italianului, a fost trimisă în judecată de procurori pentru abuz de încredere. Italianul susține că gorjeanca i-ar fi produs un prejudiciu de 600.000 de euro. Gorjeanca ar fi încercat să îl scoată pe partenerul de afaceri din bussines-ul creat în Gorj iar respectivul a reacționat cu o plângere penală. Femeia are statut de inculpată, iar procesul se afla in faza de contestație pe Camera Preliminară. Amănuntele din dosar sunt savuroase, italianul ar fi cunoscut gorjeanca într-un club de striptease, unde respectivă presta ca dansatoare, elementele fiind uimitor de similare cu cazul, deja celebru, al Simonei Mărgăian, blonda de la Scoarța.

*Din client, partener de afaceri

*După trei luni, iubita româncă îi propune italianului să îi finanțeze un business în Gorj

*Afacerea trebuia controlată de italian care ceruse 51% din acțiuni

*Primii bani trimiși în România, 40.000 de euro

*Următorii bani, peste 2 milioane de lei (echivalentul în euro) ajung în contul personal al femeii

*Rechizitoriu: gorjeanca a considerat că banii au la bază doar generozitatea extremă a italianului

*Procesul se judecă la Judecătoria Motru cu inculpata în stare de libertate

Roncea Eugenia Loredana este afacerista care anunța în anul 2013, la doi ani de la înțelegerea cu partenerul Italia, că va investi 35 de miliarde de lei vechi întru SPA pe raza comunei Cătunele.

Acesta se lauda cu viitorul spațiu de agrement, spunând că va avea ultimele dotări ale momentului.

Cu ajutorul autorității locale, Roncea reușește să achiziționeze pe raza comunei, la Lupoaia, nu mai puțin de 70 de arii de teren pe care urma să edifice viitoarea afacere care primise la acel moment aviz de mediu. Autoritatea locală chiar se dă peste cap să ajute afacerista să își ducă proiectul la final, urmând să îi asigure cele necesare realizării investiției.

,,Autorităţile din Motru nu i-au pus investitoarei la dispoziţie terenul necesar motiv pentru care şi-a îndreptat atenţia către Lupoaia. Noi am ajutat investitoarea să achiziţioneze terenul necesar pentru complexul SPA, această investiţie fiind foarte importantă în zonă”, declara primarul Ţuilă, pentru Gorjeanul, la momentul ianuarie 2013.

Primarul Florinel Țuilă era convins că în vara acestui an se va face deja baie în viitorul ștrand ce urma să fie edificat pe raza localității.

Câteva luni mai târziu, ITM intra pe fir: Muncă la negru la SPA

Afacerea lui Roncea creează mare emulație în Cătunele la acea vreme. Din păcate, se lucra la negru, cu persoane care au fost angajate fără forme legale. Drept urmare, ITM Gorj a efectuat în data de 07.10.2013 orele 10.20 împreună cu reprezentanţi ai Jandarmeriei Gorj un control inopinat în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă în comuna Cătunele, judeţul Gorj. ,,În urma verificărilor efectuate a fost depistată o societate comercială ce desfăşura activitate cu 10 salariaţi în domeniul construcţiilor la un centru SPA. Din declaraţiile solicitate la faţa locului şi în urma verificărilor preliminare au fost depistate un număr de 7 persoane fără forme legale de angajare. În acest sens, se va face un denunţ penal, existând presupunerea săvârşirii de către acest angajator a infracţiunii prevăzută şi sancţionată de articolul 264, alin.3 din Legea 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii). Conform noilor reglementări ale Codului muncii primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără întocmirea unui contract individual de muncă se sancţionează cu închisoare de la unu la doi ani sau cu amendă penală”, declara, cu zece ani în urmă, George Romanescu, şeful ITM Gorj.

SPA-ul de la Cătunele urma să fie gata în 2014, așa că se dădea bice la greu. Investiţia urma să se ridice la 1.000.000 de euro iar această mare greșeală pare că nu ridică niciun semn de întrebare autorităților.

Italianul are bănuieli abia în 2019!

Azzalini Sandro, italianul care a intrat în afacere cu Roncea Eugenia Loredana incepe sa bănuiască că partenera sa de afaceri îl trage in piept undeva în jurul anului 2019.

De altfel, acesta începe să se adreseze autorităților române cu plângeri la adresa partenerei sale care face o incercare să îl scoată din bussines.

Italianul se lovește de opacitatea anchetatorilor până la un moment dat când abuzul de încredere incriminat de acesta stârnește interesul procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Cum deja la această unitate de parchet se lucra la dosarul Thiella vs.Margaian, exista deja un mod de lucru fluent în acest caz, motiv pentru care, în ianuarie, Roncea ajunge sa fie trimisă în judecată pentru abuzul de încredere, pe care, daca vă aduceți aminte, îl indicase inițial și italianul Thiella la adresa Simonei Mărgăian.

605 acte materiale produse de gorjeancă! Abuz de încredere în formă continuată

Rechizitoriul realizat de procurori, în 2019, ajunge pe rolul Judecătoriei Motru abia în ianuarie, cu Roncea inculpata pentru abuz de încredere în formă continuată. O instanță a Judecătoriei Motru subliniază acest lucru în sentința din martie 2023, când se pronunța pe excepțiile ridicate în dosar, pe Cameră Preliminară.

,,În baza art.346 alin.2 Cod procedură penală, respinge excepția necompetenței materiale, invocată de partea civilă, Azzalini Sandro. În baza art.346 alin.2 Cod procedură penală, respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpata, Roncea Eugenia Loredana. În baza art.346 alin.1 C. procedura penală raportat la art. 342 C.proc.pen, constată: competenţa Judecătoriei Motru; legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 52/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, privind inculpata, Roncea Eugenia Loredana, trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere în formă continuată prev. de art. 238 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (605 acte materiale); constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind inculpata, Roncea Eugenia Loredana. Încheierea se va comunica inculpatei, părții civile şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru”, stabilește judecătorul de Cameră Preliminară pe 3 martie 2023, sentința putând fi atacată cu contestație în trei zile de la pronunțare. Contestația se afla acum pe rolul Tribunalului Gorj și are termen de judecat la finalul acestei luni.

Ce susține italianul!

Fragmente din plângerea penală a italianului au devenit publice mai ales felul în care acesta a cunoscut-o pe româncă, în 2011, într-un club de striptease din provincia Treviso. Românca era dansatoare în local, iar „când se afla în locul privat cu clienţii se dezbrăca complet”, se precizează în plângerea respectivă. „Eu am fost de mai multe ori clientul acesteia la privat, şi în acest context ne-am mângâiat şi sărutat, acestea fiind servicii prestate de dansatoare contra cost”, le-a declarat italianul anchetatorilor gorjeni. În acest context, cetățeanul din Peninsulă s-a îndrăgostit de româncă, aceasta părăsind clubul în care lucra după aproximativ trei luni, când italianul a început să ajute financiar, și s-a întors în România. Respectivul a mai spus că înainte să plece în România, femeia i-a propus să înființeze împreună o firmă care să administreze un centru SPA în România. „Această propunere mi-a făcut-o încă din anul 2011, încă din luna august, când am fost împreună în concediu în Trentino”, a mai mărturisit italianul, care a fost de acord să înființeze, împreună cu românca, o firmă în care el să aibă 51% din acțiuni, iar ea 49%. Potrivit procurorilor români, după înțelegerea referitoare la înființarea firmei, italianul a transferat în contul firmei deschise în România suma de 40.000 de euro (două tranzacții). După cele două tranzacții, Roncea i-ar fi spus italianului că „este necesară schimbarea unităţii bancare şi implicit a contului bancar, din considerente ce ţin de cursul valutar, respectiv pentru a obţine o convertire mai avantajoasă a sumelor în euro transferate de partea civilă, în moneda naţională”. Practic, sub pretextul că obține un curs valutar mai bun, românca i-a transmis italianului un alt cont, fără ca bărbatul să realizeze că acesta este, de fapt, contul personal al româncei. Astfel, în acest cont italianul a transferat echivalentul a peste două milioane de lei, în euro. În rechizitoriul de trimitere în judecată a româncei se arată că femeia a declarat că „nu a știut niciodată” că sumele primite de la italian „ar fi avut alt scop decât cel al folosirii în interes personal sau că ar fi avut altă natură și destinație diferită de cea a sumelor de bani primite și anterior înființării societății de la acesta”. Roncea ar mai susține că italianul nu i-a spus niciodată că banii sunt pentru finanțarea firmei, „ba din contră, îi spunea că trebuie să aprecieze gesturile sale întrucât o astfel de generozitate este rar întâlnită”. „Apărările inculpatei cu privire la titlul pe baza căruia ar fi primit sumele de bani reţinute în prezenta cauză, respectiv ‹pentru confortul relaţiei› nu pot fi primite”, se arată în rechizitoriul trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Pe data de 24 aprilie se va judeca contestația la Tribunalul Gorj iar dacă instanta o va respinge, la Judecătoria Motru poate începe procesul propriu zis. Reamintim că pe rolul Tribunalului Gorj se află și dosarul de înșelăciune cu Simona Mărgăian, inculpată, și septuagenarul Francesco Thiella, reclamant. În acest caz, prejudiciul stabilit de anchetatori este și mai mare.

Anamaria Stoica