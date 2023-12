Victorie obligatorie! ,,Juveții” vor să termine pe 2 anul

Universitatea Craiova întâlneşte formaţia Politehnica Iaşi, sâmbătă, de la ora 17:00, pe Stadionul ,,Ion Oblemenco”. Partida din Bănie contează pentru etapa a 20-a a Superligii. ,,Juveții” vin după primul eșec înregistrat de Ivailo Petev pe banca tehnică, 1-2 la Sibiu. Pentru locurile de play-off se dă o luptă acerbă, iar antrenorul bulgar este conștient de importanță partidei din weekend. ,,Totul depinde de noi dacă încheiem anul pe locul 2, trebuie să luptăm, să demonstrăm în fiecare meci, iar dacă merităm o să reuşim. Despre campionatul din România pot spune un singur lucru, nu există un meci uşor. Şi asta e bine pentru tot fotbalul românesc. În acest campionat noi putem să ne dezvoltăm ca echipă pentru că avem potenţial. În meciul trecut am primit două goluri foarte uşor, lucru care a făcut diferenţa în final. Aşa că de la meciul care urmează trebuie să ne străduim şi să fim mai convingători în apărare. Omul din greşeli învaţă, deşi cel mai bine e să înveţi din greşelile altuia. Este un meci în care trebuie să facem tot posibilul să câştigăm. Trebuie să câştigăm doar pentru noi, pentru că trebuie să ne revanşăm după înfrângerea din etapa precedentă. Cel mai bun lucru în fotbal este că după o săptămână poţi să repari ce ai făcut. Iar noi acum trebuie să reparăm. Nu a fost plăcut, dar ăsta e fotbalul. Trebuie să ne învăţăm lecţia şi să arătăm mai bine”, a declarat Petev.

Atacantul bosniac Elvir Koljic spune că își recapătă încrederea în forțele proprii. Vârful a dat două goluri și o pasă decisivă în ultimele trei meciuri. Koljic nu are tocmai amintiri plăcute cu Poli Iași. I-a fost rupt piciorul când era în vârf de formă. „Ne aşteaptă un meci foarte greu, cu o echipă bine organizată, cu un antrenor bun, dar dacă suntem concentraţi la meci sută la sută nu cred că se pune problema celor trei puncte. Pentru toată Craiova contează mult acest meci, ne dorim victoria, trebuie să dăm tot ce putem pentru asta. Ar fi bine să câştigăm ultimul meci de acasă anul acesta, ne-ar ajuta mult trei puncte. Ar fi un rezultat bun să terminăm anul pe locul 2, dar sunt încă multe meciuri din campionat, la final contează să fim cât mai sus. Nu mă mai gândesc la meciul cu Iaşi în care m-am accidentat grav, a trecut destul timp de atunci. Mister a adus o energie pozitivă, cu antrenamente bune, îl ştiam dinainte cum era ca om şi ca antrenor. Doamne ajută să câştigăm campionatul cu el! A fost o perioadă grea pentru mine, nu am prins nici măcar lotul. Nu a fost blocaj mental, am lucrat mereu la antrenamente, dar mă bucur că am revenit şi am marcat două goluri şi sper să dau în continuare” a declarat bosniacul. În tur, Craiova s-a impus în Copou cu 4-1.

Cătălin Pasăre