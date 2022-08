Victorie frumoasă la Târgu Jiu! Super atmosferă la Sala Sporturilor, cu peste 1.000 de participanți, în majoritate copii!

Handbalistele pregătite de Liviu Andrieș și Andrei Enache au înfuntat CS Dacia Mioveni, duminică, 28 august, de la ora 12.00 și au avut o prestație deosbită, în aplauzele de susținere ale fanilor. Handbalistele noastre au adus victoria în ultimele 10 minute ale competiției, ridicând sala în picioare cu un scor de 27 la 25.

Primarul Marcel Romanescu a declarat: ”A fost un meci frumos! Atmosfera a fost de vis, au fost peste 1.000 de persoane și foarte mulți copii. E o mare bucurie pentru noi, este meritul handbalistelor noastre și al conducerii CSM. Se vede că s-a pus suflet. Nu am decât laude și mulțumiri coordonatorilor CSM, sportivi care conduc acest club punând foarte mult suflet în ceea ce fac, sportivi care trăiesc aici și care au făcut performanță la Târgu Jiu. Am țipat și eu, de-am răgușit”, a mai spus primarul.

”Visam la acest lucru și mă bucur că mi s-a îndeplinit visul. Va fi un debut greu, dar sper să câștigăm meciul”, a declarat Valentina Toader Trică în conferința premergătoare debutului în Liga Florilor pentru CSM Târgu Jiu.

Valentina Toader Trică a pornit alături de CSM Târgu Jiu încă din primul an de la înființarea echipei. Handbalista născută în Târgu Jiu a visat la acest moment încă din primul an de când proiectul handbalistic a pornit la drum și și-a dorit să ajungă pe prima scenă a handbalului românesc cu echipa orașului natal.

A tras din greu, iar din calitatea ei de căpitan de echipă a pus umărul la dezvoltarea acestui proiect și a contribuit din plin la promovarea echipei în Liga Florilor. Acum este pregătită pentru primul meci al CSM-ului în Liga Florilor și speră ca debutul să fie unul cu victorie pentru CSM Târgu Jiu. Valentina a făcut și un apel, cu o zi înaintea meciului, către publicul de la Târgu Jiu, să vină duminică alături de echipă. Și asta s-a și întâmplat.

”Este o victorie meritată, muncită, suntem foarte bucuroși pentru acest rezultat, îi mulțumim publicului care a fost fantastic. Este debutul nostru în Liga Florilor, un debut frumos, și sperăm să avem cât mai multe astfel de succese”, a spus, după meci, antrenorul Liviu Andreș.

M.C.H.