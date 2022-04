Victorie după o evoluţie consistentă!

Baschetbaliştii care reprezintă Gorjul au obţinut un succes pe deplin meritat, sâmbătă seara, în faţa propriilor suporteri. Echipa noastră s-a impus în partida cu CSM Ploieşti, 81-73 (18 -16, 21-17, 21-21, 21-19), după, probabil, cea mai bună prestaţie a sezonului. Gazdele au menţinut un ritm intens pe toată durata confruntării, iar defensiva nu a mai cedat teren în ultimele minute. Kendarrius Hamilton a fost cel mai bun marcator al nostru, cu 17 puncte, Porter Troupe a adăugat 13, iar Malik Morgan 11. Gorjeanul Octavian Ilie a făcut un joc foarte bun, a petrecut 20 de minute pe parchet şi a contabilizat 9 puncte. Alţi jucători din judeţ folosiţi au fost Camil Berculescu (3,28 minute), Alexandru Berca (1,54 minute) – 2 puncte şi Răzvan Pavel (1,06 minute) – 2 puncte. Antrenorul Claudiu Alionescu a apreciat că formaţia sa a făcut meci foarte bun tactic, iar jucătorii au dat dovadă de unitate.

,,Sunt un antrenor mulţumit pentru că, astăzi, am arătat foarte bine ca echipă. Am controlat în totalitate acest meci şi asta mă bucură, pentru că, în primul rând, am arătat constanţă. În al doilea rând, sunt foarte mulţumit de apărarea pe care am făcut-o. Ploieştiul este o echipă care, în medie, marchează peste 80 de puncte pe meci, însă astăzi i-am ţinut la 73 şi cred că a fost una dintre cazudele pentru care am reuşit să câştigăm acest meci. De asemenea, sunt oarecum mulţumit de numărul mai mic de mingi pierdute, chiar dacă am fost la limită. Vreau să-i felicit pe jucători pentru că am aplicat planul tactic pe care îl avem, pentru că Ploieştiul este o echipă care înscrie mult pe tranziţie, iar astăzi nu au reuşit acest lucru decât în primul sfert, până ne-am adaptat. Am jucat ca o echipă, am fost ca o familie, şi asta mă bucură cel mai mult”, a precizat principalul gorjean.

Alionescu a mai spus că jucătorii au arătat caracter şi speră ca echipa să-şi îndeplinească obiectivul trasat la începutul sezonului.

,,Mi-a fost teamă de această partidă, pentru că am avut două săptămâni de zile în care nu am putut să aliniem toată echipa la antrenament, nu toţi erau într-o formă fizică foarte bună şi astfel a trebuit să ne adaptăm din mers. Au dat dovadă de caracter, iar publicul a fost alături de noi de la primul până la ultimul fluier. Cred că încă putem obţine locul 11, ceea ce înseamnă o clasare mai bună decât anul trecut. Din punct de vedere al victorilor, avem mai multe ca în sezonul precedent, dar o să luăm meciurile pas cu pas şi sper să-i bucurăm pe spectatori la ultimul meci de acasă”.

Gorjenii au 9 victorii şi 18 înfrângeri în actuala ediţie de campionat. În runda următoare, formaţia noastră se deplasează la malul mării, pentru confruntarea cu Athletic Constanţa.

CSM TÂRGU JIU: Carl Dylan 6p, Brandon Sly 10p, Kendarrius Hamilton 16p, Porter Troupe 13p, Ahmed Bashir 6p, Titus Nicoară 6p, Camil Berculescu, Andrei Gheorghe, Malik Morgan 11p, Alexandru Berca 2p, Răzvan Pavel 2p, Octavian Ilie 9 p. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Cătălin Pasăre