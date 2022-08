Victorie, dar cu supărări! Andrieș: Suntem pe un trend descendent!

Handbalistele de la CSM Târgu Jiu au încheiat cu o victorie perioadă de pregătire. Ultimul test înainte de debutul în Liga Florilor a avut loc sâmbătă, când în Sala Sporturilor a venit CSM Deva. După prezentarea oficială a lotului cu care gorjencele vor defila în primul eșalon, fetele lui Liviu Andrieș s-au impus cu 31-26 (16-10). Totuși, succesul nu i-a dat mari motive de satisfacție antrenorului principal al echipei, mai ales că jocul a scârțâit. Andrieș nu s-a sfiit să-și atenționeze handbalistele că meciul cu Dacia Mioveni va fi mult mai greu. ,,Din punctul meu de vedere a fost un meci foarte slab, iar prestația noastră a fost sub așteptări. Voiam mai mult de la fete, dar ținând cont că a fost un meci de gală, cu prezentarea oficială a echipei, poate au fost mai puțin concentrate la ceea ce avem de făcut. E clar că dacă ne vom prezenta așa, șansele noastre împotriva Mioveniului vor fi destul de mici. Este o echipă destul de puternică, care s-a întărit în vara aceasta și e clar că această echipă va veni cu gândul să câștige. Dacă vom avea prestația din după-amiaza aceasta, vom avea clar de furcă. Una peste alta, mă bucur că fetele au ieșit sănătoase din acest meci, nu s-a întâmplat nicio accidentare. Vreau să fie capacitate, pentru că în loc să fim pe un drum ascendent, suntem pe unul descendent și trebuie să muncim mai mult pentru a fi apte la meciul de duminica viitoare. Trebuie să fim mai agresive, noi care punem bazele pe alergare și repunere rapidă, la meciul de astăzi nu am prea făcut acest lucru. Sper ca la meciul cu Mioveni să avem altă față”, a precizat principalul formației noastre. Cea mai bună marcatoare din tabăra gorjencelor a fost Katarina Pavlovic, cu 8 reușite, iar Angela Cioca Pușcaș a bifat 6 goluri. Liviu Andrieș spune că la Târgu-Jiu ar mai putea veni handbaliste, dar șansele unei legitimări de ultim moment nu sunt foarte mari. ,,Căutăm, în continuare, jucătoare pentru că s-au ridicat anumite restricții, iar federația a anunțat acest lucru pe ultima sută de metri. Va fi foarte greu să mai găsim, toate sunt sub contract, numai dacă vă apărea vreo oportunitate de transfer”, a mai spus antrenorul. Sabine Klimek nu a evoluat în acest meci, fiind accidentată, iar Elena Marica-Bercu a fost învoită. Partida cu Dacia Mioveni are loc duminică, 28 august, de la ora 12.00, în Sala Sporturilor din Târgu-Jiu.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dhzukeva, Elena Cristina Popovici, Alina Ștefania Ciuchiatu, Bianca Ștefania Chiriţă, Oana Maria Bucă (1), Vanessa Leona Predescu, Alexandra Gavrilă (3), Angela Cioca Pușcaș (6), Valentina Toader Trică, Daniela Necula (1), Ira Zinatullina (4), Pal Ceandani Mădălina, Florența Ilie (1), Iulia Maria Andrei (1), Ana Cătălina Ciolan (4), Cristina Boian (2), Katarina Pavlovic (8), Sabine Klimek. Antrenori: Liviu Andrieș și Andrei Enache. Antrenor portari: Gore Albici. Maseor: Petre Tocaru.

Cătălin Pasăre