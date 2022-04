Victoria care reaprinde speranțele! Craiova s-a impus în capitală

Universitatea Craiova a răsturnat predicțiile specialiștilor și s-a impus în derbiul de pe Arena Națională, disputat împotriva celor de la FCSB, scor 0-2. Oaspeții au suferit vizibil după o săptămână în care gripa a afectat mai mulți jucători ai oltenilor. Totuși, spre deosebire de alte confruntări, juveții au fost mai pragmatici, iar eficiența a fost cheia succesului. Alb-albaștrii au punctat în finalul primei reprize, când Andrei Ivan a fost faultat în careu de Iulian Cristea, apoi l-a executat pe Târnovanu (45+1). Începutul actului secund a fost marcat de dominarea autoritară a bucureștenilor, dar Pigliacelli, în mare formă, s-a opus ocaziilor lui Şut sau Tănase. Iulian Cristea a lovit bara, iar Tavi Popescu nu a găsit poarta din poziții favorabile. A făcut-o însă Ovidiu Bic, care a închis meciul cu o execuție fabuloasă, ce a consființit victoria trupei lui Laurențiu Reghecampf (74). Echipa din Bănie s-a apropiat la 4 puncte de FCSB și așteaptă acum duelul cu campioana CFR Cluj.

FCSB – Universitatea Craiova 0-2 (0-1)

FCSB: Târnovanu – V. Creţu (V. Gheorghe ’75), Vinicius, Cristea, Radunovic – Olaru, Şut (Mamut ’77), Edjouma (Keşeru ’46) – Oct. Popescu, Tănase, Coman (Cordea ’46). Antrenor: Anton Petrea.

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Bancu, Screciu, Papp, Vătăjelu (Vlădoiu ’80) – A. Creţu, Mateiu (Bic ’64) – Ivan, Nistor (Baiaram ’74), Gustavo (M. Constantin ’81) – Koljic (Markovic ’64). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

Ardelenii sunt mari favoriți să-și apere trofeul, dar Laurențiu Reghecampf a declarat, după joc, că lupta la titlu se poate reaprinde.

,,A fost un meci greu. FCSB e o echipă foarte bună, foarte periculoasă, mai ales în momentul în care are balonul. Noi ne-am apărat bine, am avut şi şansă la câteva mari ocazii pe care ei le-au ratat. Ştiam că aveam calitatea necesară şi noi pentru a putea să îi batem pe cei de la FCSB. Eu zic să mai aşteptaţi în privinţa luptei la titlu. Urmează un meci Craiova – CFR. Au şi ei de jucat împotriva celor de la FCSB. Chiar dacă sunt foarte multe puncte, eu zic să aşteptaţi, se mai pot întâmpla foarte multe lucruri şi FCSB încă poate lupta pentru titlu” , a spus antrenorul Craiovei. Eroii vizitatorilor, Ivan, Bic și Pigliacelli au vorbit despre momentele-cheie ale confruntării.

,,Suntem fericiţi că am luat cele trei puncte. La gol chiar a fost fault, i-am simţit braţul, m-a lovit în cap. La penalti chiar a fost contact. Cristea a spus că nu m-a atins aşa să fie penalti. Dar eu am simţit contactul şi am căzut. Am avut şi noroc. În fotbal trebuie să ai şi noroc”, a mărturisit Ivan.

,,Ne bucurăm foarte tare că am reuşit să câştigăm, mă bucur că am reuşit şi să înscriu un gol frumos în seara asta şi mi-am ajutat echipa. Nu ştiu dacă e cel mai important, dar cu siguranţă e cel mai frumos. FCSB cred că ne-a dominat puţin şi a avut posesie mai bună, dar cred că am reuşit să stăm foarte bine în teren, am închis foarte bine spaţiile, cu toate că au avut şi ei ceva ocazii de a marca. Abordăm fiecare meci la victorie şi încercăm să îi prindem din urmă pe cei de la FCSB. Sperăm ca ei să facă paşi greşiţi şi noi să continuăm cu victoriile”, a adăugat Bic.

A fost un meci greu, dar a fost un meci de fotbal cu stadionul plin, gazon perfect, ce trebuie pentru un play-off de Liga 1. Am muncit pentru aceste puncte. A fost un meci frumos, cu ocazii la ambele porţi. Sunt fericit pentru băieţi, pentru că a fost o săptămână grea. Golul lui Bic a fost superb. Îl felicit”, a conchis Pigliacelli.

Universitatea Craiova – CFR Cluj se joacă duminică, 10 aprilie, se la ora 20.30.

Cătălin Pasăre