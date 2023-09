Victor Banța (Ministerul Dezvoltării) – ”Viziunea unui alt fel de administrație”

Secretarul general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Victor Banța, fost prefect al județului, a publicat pe blogul său ”Viziunea unui alt fel de administrație”. În acest amplu articol, pe care-l vom reda mai jos în integralitate, veți găsi informații importante, printre care și cele cu privire la fondurile de care a beneficiat municipiul Târgu Jiu.

Viziunea unui alt fel de administrație

Din ianuarie 2020, de când sunt la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, am procedat mereu la a servi Gorjul și Târgu Jiu. Există o injecție de capital în investiții în toată această perioadă și va urma o injecție și mai mare din fonduri europene nerambursabile. Suntem responsabili cu toții de implementarea obiectivelor de investiții pentru că în momentul acesta, municipiul Târgu Jiu și județul Gorj au un culoar fantastic de favorabil. Banii pe care setatul roman îi investește se materializează în obiective de investiții care aduc plus-valoare și locuri de muncă. Aceste aspecte se vor vedea în câțiva ani și numai de noi depinde dacă și cum se vor realiza toate acestea. Este un moment pe care nu avem voie să îl ratăm și vom răspunde pentru toate acestea în fața populației dar, mai ales, în fața generațiilor următoare.

Că tot e agitația mare acum la Gorj pe marginea „tranzițiilor” mai mult sau mai puțin așteptate, iar entropia politica a ajuns la cote paroxistice în aceste clipe grele prin care țara trebuie să treacă, eu cred că trebuie să vorbim mai mult despre lucruri pozitive și să fim optimiști, încrezători, dar și responsabili. Mai cred că trebuie să ne focusăm mai mult pe muncă și pe investițiile publice decât pe discursuri politicianiste inutile. Acum, clasa politică din Gorj și-a dat un mare RESET iar asta e un lucru bun, cu condiția să fim capabili să culegem faptele bune, să alegem „neghina din grâu” și să ne construim un viitor și mai bun. Totul e posibil în aceste momente, depinde doar de noi, cum ?

Cred cu tărie că e mai puțin important dacă ai o anumită apartenență politică decât de dacă, prin această apartenență, ai putea aduce un „plus” cât de mic pentru comunitatea în care trăiești. Mai cred că trebuie să ne axăm pe acele investiții care multiplică banii prin circuitele macroeconomice, și mai puțin sau deloc pe modul în care un primar sau altul înțelege să facă politică. Până la urmă, libertatea conștiinței, a exprimării și a credințelor sunt drepturi fundamentale pentru care a curs mult sânge ca să le renegăm acum, fie ele manifestate prin acte, pretins „imorale”.

Importantă este doar competența profesională, caracterul omului, munca și, nu în ultimul rând, eficienta noastră în munca de zi cu zi. Pentru că mai devreme sau mai târziu, acești bani se vor întoarce tot la noi, multiplicați, iar asta depinde doar de eficiența de care dăm dovadă în aceste momente.

Aș vrea să mă axez pe investițiile publice din județul Gorj dar mai ales pe cele din municipiul Târgu Jiu. Pentru că sunt dator acestor locuri natale care îmi sunt dragi și față de oamenii acestor locuri, fiecare contribuind și la desăvârșirea mea timp de peste 50 ani de când locuiesc în acest oraș.

Încă de la început vă spun: nu vreau nici să arăt cu degetul și nici să dau cu piatra… pentru că toți greșim. Important este să ne recunoaștem greșelile și să ni le corectăm pentru că doar în acest fel vom reuși să luăm măsuri ca să îndreptăm lucrurile. Nu pentru că sunt inginer, economist și nici pentru că am fost prefect al județului Gorj, apoi consilier județean, iar acum îndeplinesc funcția de secretar general adjunct la cel mai important minister din România, ci și pentru că am o experiență de viață culeasă cu multă trudă și transpirație, am trecut peste multe obstacole și greutăți în viață, am pornit de jos, treaptă cu treaptă fără să sar peste vreuna în toate etapele carierei mele.

De-a lungul timpului am fost liderul mai multor echipe de specialiști, am gestionat bugete cu multe constrângeri, am și greșit dar am și reușit să duc la îndeplinire toate obiectivele asumate. Aceste lucruri mă fac azi să fiu împlinit atunci când privesc în urmă și am ce vedea! Și am o mare mulțumire pentru că alături de mine au fost, necondiționat, soția și fiica mea, dar și pentru că mereu am acționat cu gândul că sunt dator acestor locuri natale și trebuie să întorc și eu, măcar atât, cât am primit în evoluția mea ca om.

Pot să afirm că, de peste 3,5 ani de când activez în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), împreună cu alți colegii din Gorj care ocupăm, vremelnic, funcții publice de demnitate alese sau numite, cu toate că suntem reprezentanții tuturor localităților din România, am manifestat și un patriotism local care a dus la creșterea valorii adăugate și la o injecție de capital cum nu a mai existat în Gorj și Târgu Jiu din 1990 până azi.

Știu, mulți dintre dumneavoastră mă veți critica pentru că, nu-i așa, încă nu se vede nimic și vă dau, parțial, dreptate! Poate că unii dintre dumneavoastră, nici nu mai aveți răbdare, sau poate că nu credeți în vorbe „goale”.

Aceste investiții sunt de zeci de ori mai consistente față de perioada 1990 – 1999 și de câteva ori mai mari față de perioada 2000 – 2019. Și nu o spun ca simple lozinci aruncate în eter ci o spun, matematic, precum tehnicianul care a contribuit ca multe dintre ele să se deruleze cu certitudine.

Cu sinceritate vă aduc la cunoștință faptul că acum, în județul Gorj, există finanțare primită de la MDLPA pentru 114 proiecte de investiții prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în valoare totală de cca 1.175.000.000 Lei (235.000.000 Euro), din care, 53 obiective doar în domeniile apă și canal – 490.000.000 Lei (98.000.000 Euro), restul pentru drumuri, poduri și rețele de distribuție gaze naturale. Dacă mai adăugăm și pe cele finanțate prin POR și POCA, cifrele urcă cu cca. 1.000.000.000 Lei (200.000.000 Euro). Iar dacă le mai punem la socoteală și pe cele derulate prin Compania Națională de Investiții și Agenția Națională pentru Locuințe, putem să mai adăugăm încă 175.000.000 Lei (35.000.000 Euro).

Din păcate, deși ne-am dorit foarte mult, singurul domeniu de interes public rămas fără finanțare în Gorj este cel schiabil. Și da, nu s-au făcut investiții în infrastructura de transport pe cablu și nici cea a pârtiilor de schi propriu-zise, iar asta mă doare pentru că Gorjul ar fi avut încă un plus din perspectiva sportului de iarnă mult îndrăgit! Cauza principală însă a fost nu pentru că nu a fost voință și putință. Ci aceea a terenurilor aflate în devălmășie în proprietatea obștilor și nu a localităților de sub munte. Iar fără un regim juridic al terenurilor, atestat ca domeniu public sau privat al comunei, orașului sau județului, nicio investiție publică nu e posibilă.

De asemenea modernizarea Centrului Civic al municipiului Târgu Jiu este un proiect absolut necesar deoarece el face parte dintr-un proiect integrat și mult mai amplu, acela al modernizării Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” – al marelui maestru al sculpturii universale, Constantin Brâncuși, care trebuie să fie integrat în patrimoniul universal, UNESCO. Nu am spus până acum și nici nu m-am afișat ca membru al „Comisiei interministeriale” care a fost constituită tocmai pentru ca acest obiectiv să fie realizat, ca proiect de țară, asumat de la cel mai înalt nivel la Ministerul Afacerilor Externe. De aceea nu preget să-i felicit pe toți actorii care au contribuit la acest proiect, chiar începând cu cei din Primăria Târgu Jiu, apoi pe cei din Ministerul Afacerilor Externe, din Institutul Național al Patrimoniului și din Ministerul Culturii – instituții cu rol determinant, dar și pe cei din cadrul Ministerului din care fac parte care are rol finanțator pentru aceste obiective de investiții de importanță națională și de avizator al planurilor de urbanism, zonale și general inclusiv pentru acest obiectiv etc.

Enumăr doar câteva din investițiile de care municipiul Târgu Jiu a beneficiat în ultimii 3 ani, cu finanțare de MDLPA și derulate prin CNI, ANL sau chiar prin Minister:

8,5 milioane Euro pentru Casa de Cultură – investiție finanțată de MDLPA prin CNI;

Peste 3,5 milioane Euro pentru Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” – finanțare prin MDLPA;

5 milioane euro alocați în 3 ani din Fondul de Rezervă Bugetară – prin MDLPA;

6 milioane Euro pentru modernizarea centrului civic – investiție finanțată de MDLPA prin CNI;

2 milioane Euro pentru modernizarea „Căii Eroilor” – investiție finanțată de MDLPA prin PNDL

10 milioane euro pentru modernizarea unor școli – investiții finanțate de MDLPA prin PNDL;

2 milioane Euro pentru Bazinul de înot – investiție finanțată de MDLPA prin CNI;

6 milioane Euro pentru pasajul pe sub CF din str. Ana Ipătescu – investiție finanțată de MDLPA prin PNI „Anghel Saligny”;

1,5 milioane Euro pentru „centura mică” – investiție finanțată de MDLPA prin PNI „Anghel Saligny”;

30 de milioane Euro, locuințe pentru tineri – investiție finanțată de MDLPA prin PNRR;

12 milioane Euro, modernizări de străzi și mijloace de transport în comun moderne și „verzi” – investiție finanțată de MDLPA prin PNRR;

8 milioane Euro pentru blocurile vechi, reabilitate energetic – investiții finanțate de MDLPA prin OUG 18 și PNRR ;

8,5 milioane euro pentru drumuri de interes local – investiție finanțată de MDLPA prin PNI „Anghel Saligny”;

11 milioane Euro pentru troleibuze cu fir și autonome – investiție finanțată de MDLPA prin POR

5 milioane Euro pentru iluminatul public – investiție finanțată de MDLPA prin POR;

5 milioane Euro pentru Parcul din zona Narciselor – investiție finanțată de MDLPA prin POR;

1 milion de euro pentru modernizarea Grădinii Publice și Aleii Scaunelor – investiție finanțată de MDLPA prin POR;

10 milioane de euro pentru blocurile de locuințe pentru tineri din cartierul Narciselor – investiție finanțată de MDLPA prin ANL;

1 milion Euro pentru stații de încărcare pentru autovehicule electrice – investiție finanțată de MDLPA prin PNRRR și multe altele.

Vorbim de 140 milioane Euro, adică bugetul municipiului Târgu Jiu pe 14 ani. Asta înseamnă că, pe lângă venitul încasat anual din impozitele și taxele târgujienilor, în municipiul Târgu Jiu au intrat și urmează să intre încă pe atât timp de 10 ani! Nu cred că ne-am fi putut imagina vreodată că avem șansa să beneficiem de aceste oportunități, ceea ce se va vedea în câțiva ani atât cât sunt necesari pentru finalizarea obiectivelor enumerate, cu condiția să fim eficienți în tot ceea ce facem.

Nu insist cu cifrele prea mult pentru că nu vreau să par megaloman, dar vă asigur că acestea sunt reale și certe, sumele menționate fiind deja angajate în investițiile publice enumerate, prin acte administrative și normative aflate deja în vigoare.

Totuși, nu putem trece cu vederea și greșelile făcute pe care le-am „preluat” și pentru care am găsit soluțiile adecvate pentru corecția lor, precum cele legate de: Transportul public al Zonei Metropolitane Târgu Jiu, Casa de Cultură a mun. Târgu Jiu, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Calea Eroilor, Rețeaua de transport public pe cablu a mun. Târgu Jiu și achiziția de troleibuze etc. Cum nu putem trece și cu vederea că Târgu Jiul are nevoie urgentă de ample lucrări de infrastructură rutieră pentru că e un oraș înțepenit, blocat și a ajuns mai aglomerat decât Bucureștiul.

Însă trebuie să știți că aceste 140 milioane euro înseamnă, pentru cei care muncesc aici în minister și companiile aflate în coordonarea noastră, mii ore de muncă peste programul de lucru, nopți nedormite, concentrare maximă, responsabilitate și, mai presus de toate, profesionalism.

De aceea, eu mă simt obligat să merg până la capăt cu toate acestea pentru că știu că va veni și timpul judecății, iar dumneavoastră veți fi contabilii care vor înscrie, fie în bilanțul celor care activăm în administrația centrală, fie în bilanțul celor din administrația locală, atât activul dar, mai ales, pasivul. Și nu mai e mult până atunci !