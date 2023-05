Vezi unde ascundea drogurile un traficant prins la Motru!

Bărbatul arestat de procurorii DIICOT în 14 februarie, anul acesta, și condamnat, recent, la închisoare pentru trafic de droguri, a dezvăluit pe parcursul anchetei și locul în care își ascundea drogurile.

În speranța că atunci când va cădea în mâna organelor de anchetă îi va fi luată la purecat și locuința, acesta a considerat că cea mai bună ascunzătoare pentru droguri o reprezintă stiva de lemne pe care o avea pentru a-și încălzi casa pe timpul iernii. Acest detaliu se regăsește în motivarea sentinței prin care magistrații au decis ca Nicolae Cergă să fie condamnat pentru faptele sale. „Inculpatul și-a luat măsuri de precauție, pentru a nu fi depistat de către organele de poliție, în sensul că drogurile de risc deținute, în vederea vânzării, erau depozitate la domiciliu, fiind disimulate între lemnele de foc, ce se aflau într-un șopron, iar o parte din drogurile de risc au fost depozitate de către inculpat la un imobil nelocuit”, se arată în actele de la dosar.

De altfel, atunci când a fost prins în flagrant, la Motru, inculpatul își convinsese concubina să se urce la volanul mașinii cu care se făcea transportul, fără ca aceasta să știe că în spătarul unui scaun din autoturism se afla „marfa” care trebuia transportată și distribuită la Rovinari. Discuțiile cu consumatorii se purtau, cel mai adesea, prin intermediul aplicațiilor de mesagerie telefonică, la dosar existând discuții redate în acest sens. „Totodată, conform procesului-verbal din data de 02.03.2023 de analiză a datelor rezultate în urma efectuării percheziției informatice asupra terminalului mobil deținut de inculpat s-a stabilit că acesta a purtat mai multe conversații prin intermediul aplicației WhatsApp cu diverși consumatori, precum și cu persoana căreia urma să-i vândă în data de 14.02.2023, drogurile de risc transportate, după cum urmează: „….#### să mă ajuți?…Păi depinde… Ce…și cât… E 50 nu?…Ai și altceva în afară de verde…Că sunt plecat an orași nu ajunsăi âncă…50 ce?…G…….Mai aveai 50 l de aseară ști nu…Pai și g nu e 50…Lasă ca vo…Știu și acum îți dădui 100…caută ceva mai mult și fc cumva…….Sall boss uite am vor și eu cu tovarășul meu dacă vrea aia să vină după ai las 500 la 150 mil ### dai răspuns dacă vor ok….și ăți las și tie ceva bun…Frate nu pot că nu mi dau oamenii banii să vin la tine, unul dintre ei care ia mai mult e prieten bun cu #### și îți dai seama că n avem curaj să te pun aiurea la drum ca dupa aveam probleme cu ei. Garantat o dai toată, dar să-mi oprești și mie ceva acolo ca așa ai zis, pentru că poate mi dau și ei ceva dar nu sunt sigur….Păi vezi e încurcată treaba când e mulți….” . Cu ocazia audierii, inculpatul a declarat că, începând cu luna octombrie, sau noiembrie 2022, a luat hotărârea să vândă droguri de risc (cannabis), către diverși consumatori, după ce o persoană apelată „######” i-a predat cantitatea de aproximativ 600 grame cannabis – droguri pe care le-a ascuns sub un șopru la țară, unde avea depozitate lemnele”, se arată în decizia de motivare a sentinței dispuse de Tribunalul Gorj, zilele trecute. Cergă și-a recunoscut faptele și a primit o condamnare de 3 ani și 4 luni, pedeapsa fiind cu executare. Decizia magistraților gorjeni nu este deocamdată definitivă.

Gelu Ionescu