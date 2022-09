Vezi pentru ce le-a mulțumit primarul Filip, rovinărenilor!

Peste 250 de voluntari au participat la curățenia făcut în orașul Rovinari, în cadrul campaniei ,,Le’s do it, România”. Primarul Robert Filip a ținut să le mulțumească acestora. Iată mesajul edilului:

,,Dragi prieteni,

Tuturor celor care ne-ați fost alături la acțiunea de ecologizare din cadrul Campaniei de Curățenie Națională – „Let’s do it, România”, vă mulțumesc!

Și nu ați fost puțini. Peste 250 de voluntari. De la angajați ai primăriei și ai serviciilor subordonate, consilieri locali, elevi și profesori de la cele două Școli Gimnaziale sau simpli cetățeni. Cu toții meritați aprecieri depline.

Ați dovedit, încă o dată, că împreună putem face lucruri extraordinare și că atunci când este cazul ne putem mobiliza exemplar.

Pe lângă faptul că ați fost foarte mulți, motivați și inimoși, m-a mai bucurat un lucru. Acela că, față de acțiunile precedente, mai ales cele din anii trecuți, cantitatea de deșeuri menajere adunate a fost mult mai mică.

Asta înseamnă că, pe deoparte oamenii au conștientizat importanța păstrării curățeniei în spațiile publice, iar pe de altă parte, angajații care asigură curățenia în oraș își fac treaba cu responsabilitate.

Suntem pe drumul cel bun!

Cu deosebită apreciere,

Robert-Dorin Filip”, a scris acesta în urmă cu câteva zile, pe pagina de socializare.

M.C.H.