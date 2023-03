Veteran din Gorj, de 86 de ani, pe pârtiile din Straja și Rânca!

Un concurs unic, ajuns la a 52-a ediție, organizat la Straja, l-a adus în prim plan pe un gorjean care de câțiva ani este cel mai longeviv concurent, dar și premiant, al acestei competiții. Bărbatul, în vârstă de 86 de ani, este cunoscut printre toți participanții de la „Cupa Veteranilor”, concurenții mai „tineri”, de 60 – 70 de ani privindu-l cu admirație pentru venerabila vârstă și pentru forma fizică de invidiat. Ovidiu Vâlceanu stă într-un sat din apropiere de Târgu Jiu și spune că ori de câte ori are ocazia merge și schiază, ori la Rânca, ori la Straja, el având și rude în Valea Jiului. „Schiez de mulți ani, inclusiv la concursul acesta de aici. Aproape săptămânal merg la Rânca, e un pic mai aproape de casă, dar și aici sunt pârtii foarte bune. Schiez de la 11 ani, iar aici am participat la alte trei ediții. La două ediții am luat locul doi, iar la ultima am luat locul întâi la grupa 80 – 85 de ani, în 2019, când am fost ultima dată aici la concurs. Acasă am o fiică și mi-a spus că n-am minte dacă mai vin aici la concurs, dar uitați-vă câți participanți sunt. Îmi place muntele și asta mă face să fiu aici. Cu ani în urmă era pe pârtie un domn de vreo 75 de ani și mă gândeam de ce nu o sta el acasă la vârsta dumnealui. Acum, când am plecat eu de acasă ca să vin aici la concurs mi-am adus aminte de acea întâmplare și m-am gândit că eu am 86 de ani, nu 75, ca acel domn. Dar îmi place muntele și mișcarea. Bucuria, aici este să ajung la linia de sosire și să fac slalomul prin toate porțile prin care trebuie să trec. Eu vin de plăcere și scopul principal este să termin slalomul. Apoi dacă mai și câștig e altă discuție”, a declarat gorjeanul. Ovidiu Vâlceanu este cunoscut și apreciat de toți participanții de la „Cupa veteranilor”. Toți îl privesc cu admirație, la fel ca și pe un alt veteran, de aceeași vârstă, de loc, din Valea Jiului și el.

Petru Ambruș este campion național al României și chiar balcanic la diverse competiții dedicate seniorilor, fiind o legendă vie a locului. El a povestit că în 1971 a pus bazele actualului concurs din Straja, iar de atunci a participat la fiecare competiție. A concurat și anul acesta, chiar dacă soția i-a recomandat să rămână acasă și să lase concursul pentru alții. „Am 86 de ani și am participat și la prima ediție, de acum 53 de ani. Am fost atunci un comitet care am decis să organizăm acest concurs, iar dintre membrii acelui comitet doar eu mai sunt în viață. Eu, în fiecare an, mă pregătesc și reușesc să mă mențin în formă. Azi chiar am unul dintre bocanci rupți, dar concurez și așa, nu contează. Mă antrenez permanent, iar secretul la mine este că eu fac și atletism. Sunt campion național și balcanic, iar ultima participare am avut-o pe 4 martie, sâmbăta trecută. Acasă mă așteaptă soția, care nu vine aici cu mine. Am sunat-o acum și i-am spus că am căzut în timp ce mă antrenam, iar ea mi-a reproșat că mi-a spus să am grijă de mine. Dar sunt bine, nu a fost ceva de care să mă sperii. Important este că avem această competiție și că ne simțim bine toți cei care venim aici”, a spus Ambruș. În concurs participă și femei, unele trecute bine de 70 de ani. Până în această vârstă are și Simina Asandei, care la concursul de anul acesta a venit îmbrăcată în costum popular. A schiar în acest fel și a reușit să atragă toate privirile. „Este super, doar că de 3 ani nu am mai schiat. Am avut o problemă la genunchiul stâng, am fost operată, și acum am coborât cu plugușorul, cum zic eu, dar eu zic că am coborât destul de bine și am fost destul de rapidă. Oricum, o să mă bag și la cursa de doage, că îmi place și acolo”, a spus femeia. Cursa de doage reprezintă tradiția acestui concurs unic. Cu zeci de ani în urmă doagele erau la mare modă, tinerii din ziua de azi privindu-le cu multă curiozitate pentru că nu știu despre ce este vorba. Doagele provin din butoaie dezafectate, iar unii concurenți au mărturisit că în copilăria lor pe așa ceva schiau. „Sunt antrenat de când eram copil în Apuseni într-un vârf de munte, pentru că atunci coboram cu doagele la școală la 2 3 km și văd că nu am uitat, reușesc să mă mențin. Sper ca tinerii să afle și ei despre aceste doage și să ducă tradiția mai departe”, a spus bărbatul.

Organizatorul competiției, Emil Părău, administratorul domeniului schiabil Straja, a declarat că pentru acest concurs mulți dintre participanți se antrenează tot sezonul pentru a fi cât mai în formă când vin aici. „Competiția aceasta durează trei zile. Cei care vin aici se întâlnesc în fiecare an. Seara deapănă amintiri pentru că organizăm pentru ei câte un party care se termină mult după miezul nopții. Avem concurenți, vreo 12, care au peste 80 de ani, ceea ce spune mult despre interesul ridicat pentru acest concurs. Schiul prelungește efectiv viața. Mulți dintre cei care vin la Cupa Veteranilor au făcut schi de performanță. Vin din toată țara și de abia apucă să se revadă aici”, a declarat Emil Părău.

