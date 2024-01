Vernisaj cu operele artistei Anca Pașa-Deaconu, la Muzeul Național ”Constantin Brâncuși”

Muzeul Național ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu organizează luni, 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, de la ora 18:00, vernisajul expoziției ”Semn.Simbol.Semnificație”.

Această expoziție cuprinde lucrări ale artistei Anca Pașa-Deaconu, într-o expunere reconfigurată, ca parte a proiectului ”12”, ce a debutat la Târgu Jiu. Totodată, artista va introduce în proiect noțiunea de workshop experimental în care va implica publicul. Lucrările artistei sunt inspirate de operele încărcate de semnificații simbolice ale lui Constantin Brâncuși, iar prima expoziție din acest ciclu a fost găzduită, în anul 2022, de muzeul din Târgu Jiu.

Provocare pentru 12 elevi

Expoziția itinerată revine îmbogățită la Muzeul Național „Constantin Brâncuși”, locul de unde a plecat, pentru a marca Ziua Culturii Naționale, într-o prezentare reconfigurată. Curatorul expoziției este artistul plastic Zuzu Caratănase, profesor univ. la Universitatea de Arte ”George Enescu” din Iași, iar critic de artă dr. Eduard Andrei- cercetător științific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române.

„Pe lângă noile lucrări de grafică realizate de Anca Pașa Deaconu și prezentate acum în premieră, noutatea pe care o aduce actuala expoziție de la Târgu Jiu este dimensiunea de workshop experimental, prin care artista și-a propus să implice interactiv publicul, comunitatea artistică locală. Mai exact, ea va oferi unui număr de 12 elevi de la Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” și de la Palatul Copiilor din oraș câte o coală de hârtie pe care este desenat un cerc, folosind combinații de alb, negru și auriu (pentru fundal și, respectiv, elementul figurat), inspirată fiind de Păsările lui Brâncuși. Fiecare coală reprezintă o provocare, un nou început. Elevii vor fi invitați să completeze desenul, conform propriei imaginații și prin raportare personală la opera lui Brâncuși. Cele 12 lucrări astfel realizate vor fi apoi asamblate într-o carte-obiect, pe care artista o va prezenta în viitoarele sale expoziții, ca rezultat al acestui workshop experimental, integrat într-o serie de obiecte pe care le va crea. Cu fiecare nouă expoziție, cu fiecare nou workshop, cărții i se vor adăuga câte 12 pagini”, a declarat Denisa Șuță, directorul Muzeului Național ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.

”În propriile lucrări de grafică prezentate în expoziția Semn.Simbol.Semnificație, Anca Pașa Deaconu resemantizează motive brâncușiene, printr-o interpretare de tip semiotic. Artista invită privitorul într-un drum inițiatic, pentru a traversa un labirint de semnificații a căror descifrare presupune contactul cu opera brâncușiană, emblematic reprezentată prin ansamblul monumental de la Târgu Jiu. Regăsim, astfel, în expoziția Ancăi Pașa Deaconu motivul sărutului brâncușian, sublimat pe grinda orizontală a Porții Sărutului sub forma sferei secționate median – un laitmotiv dominant – sau trimiteri la elementele romboidale (modulul octaedric), care asigură creșterea ritmică pe verticală a Coloanei Infinitului, și la numărul simbolic 12 (scaunele de la Masa Tăcerii, cei 12 apostoli, orele zilei / nopții). Toate acestea, în lucrări care poartă însă amprenta profund originală a artistei. De pildă, sub titluri ca Începuturi, Oglinda, Reflexie, Simbol, Scut, Povestea unui templu, artista creează compoziții în care spațiul plastic este descompus și recompus în manieră scenografică și geometrizantă, jonglând cu ambiguitatea și misterul luminii, în același timp diurne și nocturne, într-un joc caleidoscopic de reflexii multiple, care sugerează întoarcerea la începuturile lumii, la creația primordială. Întregul demers plastic stă sub semnul raportului pregnant alb-negru, la rândul său cu conotații simbolice legate de dihotomii: ziua și noaptea, lumina și întunericul, binele și răul”, precizează criticul de artă Eduard Andrei.

Izabella Molnar