Verdict pentru polițiștii gorjeni acuzați de abuz în serviciu la Baia de Aramă!

Magistrații Judecătoriei Motru au pronunțat joia trecută verdictul în dosarul în care au fost inculpați trei polițiști pentru comiterea mai multor infracțiuni în urmă cu câțiva ani, când lucrau la Baia de Aramă, în județul Mehedinți. Doi dintre ei sunt gorjeni, iar un al treilea este din județul vecin, instanța stabilind pedepse care nu îi scutesc de emoții pe niciunul dintre ei, deși unul a fost achitat pentru acuzațiile formulate la adresa sa.

Sentința nu este definitivă, iar ieri a fost contestată de către procurori, care consideră că există probe suficiente la dosar care să ducă și la condamnarea celui de-al treilea. Rechizitoriul procurorilor a fost trimis inițial la Judecătoria Baia de Aramă, care a constatat că nu are însă competența pentru a judeca speța și, astfel, procesul s-a mutat la Motru. Procesul a început aici fix pe 8 ianuarie 2020, după 4 ani magistrații reușind să se pronunțe în privința vinovăției inculpaților. Agenții trimiși în judecată sunt Ionel Cătălin Enoiu și Nicolae Văcaru, din Godinești și Tismana, și Ionuț Marian Păsat, din Baia de Aramă. Polițiștii din Gorj sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual, sustragere sau distrugerea de probe sau înscrisuri, abuz în serviciu, favorizarea făptuitorului, complicitate la fals în declaraţii, participaţie improprie la infracţiunea de fals în declaraţii, complicitate la uz de fals. Direcția Generală Anticorupție Mehedinți a comunicat că dosarul a fost deschis după ce ofițeri din cadrul său s-au autosesizat cu privire la faptele comise de polițiști. Anchetatorii au constatat că, din aprilie 2018 și până în martie 2019, când au fost demarate cercetările, agenții nu și-au respectat sarcinile de serviciu, atunci când aveau de cercetat anumite accidente rutiere. Polițiștii sunt acuzați că nu îi mai sancționau pe șoferi ba, mai mult, le întocmeau documente false cu privire la împrejurările în care aveau loc evenimentele rutiere.

Acum magistrații au constatat că pentru Enoiu, de exemplu, nu există suficiente probe care să ducă la condamnarea lui. „Instanţa apreciază, că, în prezenta cauză nu a fost dovedit dincolo de orice îndoială rezonabilă, împrejurarea că fapta ce se impută inculpatului, este prevăzută de legea penală, deoarece nu s-a demonstrat că a fost omisă testarea sau că a fost ignorată o eventuală testare pozitivă a martorului, fiind astfel exclusă obligativitatea inculpatului de a întocmi procesul verbal prevăzut de art. 61 alin. 1 lit. c C. proc. pen. În considerarea tuturor motivelor anterior expuse, se va dispune achitarea sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu”, a decis instanța. „Pentru formularea unor acuzaţii în materie penală nu este suficientă existenţa unor prezumţii, aşa cum rezultă din probele analizate, ci săvârşirea faptelor trebuie să rezulte din probe, probe care, în opinia instanţei nu sunt concludente, existând în schimb doar simple prezumţii, nesprijinite de probe. Din lucrările dosarului rezultă că martorul a fost condus încătuşat la sediul poliţiei, dar nu reiese cu claritate că inculpatul a utilizat semnalele optice şi acustice ale autospecialei de poliţie pe parcursul deplasării Baia de Aramă – Pistriţa, nefiind indicat în acest sens nici de către martori în declaraţiile date şi nici de către alte probe administrate în cauză. Având în vedere principiul potrivit căruia dubiul profită făptuitorului şi faţă de cele menţionate, nerezultând din probe (…), se va dispune achitarea inculpatului”, se mai arată în decizia instanței de judecată. Magistrații au avut însă probe la dosar pentru ceilalți doi inculpați. „Condamnă inculpatul VN pentru fapta de abuz în serviciu (…) faptă din data de 13.12.2018 la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare. (…), condamnă inculpatul VN pentru fapta de fals intelectual (…), faptă din data de 13.12.2018 la pedeapsa de 1 an închisoare. (…) condamnă inculpatul VN pentru infracţiunea de complicitate la uz de fals (…)., la pedeapsa de 3 luni închisoare(…), va aplica inculpatului VN pedeapsa cea mai grea ( 2 ani şi 8 luni închisoare) la care se adaugă un spor de 5 luni {o treime din restul pedepselor de un an închisoare (…) inculpatul urmând să execute pedeapsa de 3 ani şi o lună închisoare. (…) Condamnă inculpatul PMI pentru fapta de abuz în serviciu (…) faptă din data de 13.12.2018 la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare faptă relativă la martorul Pitica Nicuşor (…). Ia act că persoana vătămată, IPJ Mehedinţi, nu s-a constituit parte civilă”, au stabilit judecătorii. Aceștia i-au obligat pe cei doi inculpați găsiți vinovați de acuzațiile formulate la adresa lor să achite statului cheltuieli judiciare în cuantum de câte 2500 de lei. Pentru că verdictul instanței de la Motru a fost deja contestat ieri, dosarul se va muta acum la Curtea de Apel Craiova, judecătorii de aici fiind cei care vor da o sentință finală în acest caz.

