Vătăjelu: Ne dorim să încheiem anul bine!

Unul dintre liderii Universității Craiova, Bogdan Vătăjelu, a vorbit pentru întâia oară după ce a revenit la echipa națională. Deși a profitat chiar de accidentarea colegului său Nicușor Bancu pentru a ajunge la prima reprezentativă, Vătăjelu nu crede că există o concurență între el și căpitanul Științei. De altfel, fotbalistul de bandă poate evolua pe ambele părți ale terenului. ,,A fost o surpriză plăcută pentru mine. Dincolo de toate, mi-aș fi dorit să fie și Nicu alături de mine, aici, să facem o treabă bună. El este căpitanul nostru și un jucător exponențial în angrenajul naționalei. Și pe această cale doresc să îi transmit însănătoșire grabnică. Suntem cu toții alături de el! Nu se pune problema de o luptă între noi, chiar dacă eu și Nicu suntem pe același post la echipa de club. E adevărat că ar fi foarte greu ca noi să fim convocați la națională, jucând eu pe dreapta și el pe stânga. Am avut și o discuție în acest sens. Voi lua totul ca pe o oportunitate și de fiecare dată când voi fi convocat la națională voi răspunde cu inima deschisă și voi da totul”, a declarat ,,Vătă” pentru Gazeta de Sud. Fotbalistul din Bănie a vorbit și despre parcursul echipei din campionat. Universitatea revine în competiții pe 29 noiembrie, când are programată restanță cu Chindia Târgoviște. ,,În unele campionate ne-am trezit puțin mai târziu, am avut sincope, însă sper să fie din ce în ce mai bine, cum a fost în ultimele 2 luni. Ne dorim să încheiem anul bine. Prima oară luptăm pentru accederea în play-off și apoi vom vedea unde ne situăm, ca să luptăm pentru un trofeu sau chiar pentru ambele: campionatul și Cupa României”, a spus Vătăjelu. Internaționalul român nu a rămas indiferent nici la frământările prin care trece echipa.

Patru jucători au fost trimiși la ,,satelit” de Mirel Rădoi, după meciul cu CS Ocna Mureș din Cupa României. Se speculează că mai mulți fotbaliști vor părăsi formația în iarnă, dar în ultimele sezoane nu au fost înregistrate plecări masive în pauza competițională. ,,Vis-a-vis de reîmprospătare, asta se vorbește la fiecare echipă și la noi nu se face excepție. Mereu vor fi jucători pe lista neagră sau pe cea albă. În general, cred că un club trebuie să se bazeze pe omogenitate, dar, desigur, mereu vor fi plecări și veniri. Orice lucru bun pentru Universitatea Craiova va fi bine primit”, a afirmat Vătăjelu. Bogdan s-a întors la Craiova de la Sparta Praga, în vara anului 2019. Are două selecții în naționala României.

Cătălin Pasăre