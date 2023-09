Vasilică i-a stins Farul ,,Regelui”

Gorjeanul Dan Vasilică a reușit un succes important cu FCU Craiova. Doljenii au demolat-o pe Farul, în Bănie, scor 4-0, într-un meci care a contat pentru runda a opta a Superligii. Van Durmen(’18), Albu,(’45+2), Baeten (’57) și Bauza (’80) au semnat reușitele cu care gazdele au obținut o victorie de poveste cu campioana țării. După meci, ,,interimarul” amfitrionilor a declarat că nu s-a îndoit niciun moment de forța ofensivă a echipei sale. Îmbucurător pentru FCU este că nu a mai primit gol, pentru că apărarea a fost punctul nevralgic al trupei craiovene până în acest moment al sezonului. Unul dintre plusuri este însă Aurelian Chițu, cu șase goluri și patru pase decisive de la startul campionatului. Vasilică l-a propus chiar la prima reprezentativă. „Am avut și un joc defensiv foarte bun și eram sigur că dacă vom elimina aceste erori vom reuși să câștigăm. Nu e important să marcheze un jucător sau altul, ci să ducem mingea acolo și să fim pragmatici. Am marcat câte 3 goluri pe meci, avem un atac devastator. Cred că ne apropiem cumva de Gașca Nebună ca joc, deși ca rezultate nu. Semănăm cu cea echipă extraordinară a Sportului! Chițu este atacantul care câștigă duelurile și dacă are spații le fructifică, joc aerian și de picior. Nu știu dacă sunt eu în măsură, dar ca suporter cred că e un jucător de națională. Indiferent de adversar nu are probleme! Și cu marcaj și fără. Plus multe alte situații extraordinare scoase din nimic! E jucătorul care dă încredere echipei”, a declarat antrenorul gorjean.

De partea cealaltă, Gheorghe Hagi a apreciat că eșecul european din Finlanda i-a afectat nu numai fizic, ci și mental, pe jucătorii săi. ,,O lecție de fotbal. Trebuia să vină și asta, ca noi, cei de la Farul, să învățăm anumite lucruri care trebuie respectate. Trebuie să vorbim, să analizăm și după să schimbăm total lucrurile. Dacă nu, nu va fi bine. Unul din factori poate să fie și partea mentală, aici poate am greșit. Pe teren s-a văzut o viteză în minus. Pauza cred că e binevenită, da. Trebuie să ne punem la punct cu toți. Să ne așezăm și să fim cei de anul trecut”, a spus tehnicianul Farului.

FCU Craiova – Farul Constanța 4-0 (2-0)

FCU Craiova: R. Popa – Compagnucci, Lacroix, Henriques (’84, Padula), Mascarenhas – D. Albu (’70, Pop), Achim – Baeten (’76, Sidibe), Bauza, Van Durmen (’76, Bahassa) – Chițu. Antrenor: Dan Vasilică.

Farul Constanța: Aioani – Dussaut (’28, D. Sîrbu), Boli, M. Popescu (’74, T. Băluță), Kiki – Artean, Nedelcu, Grameni (’74, Budescu) – Vînă (’46, Grigoryan), Munteanu, Mazilu (’73, Sali). Antrenor: Gică Hagi.

După rezultatul de duminică seară, ambele echipe au 9 puncte în clasament, dar Farul are un joc mai puțin.

