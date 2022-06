Vanessa Predescu, noua extremă de la CSM Târgu Jiu

Echipa de handbal a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu a realizat cel de-al șaptelea transfer al verii. Gorjencele au adus o jucătoare de 18 ani pentru a acoperi postul de extremă stângă. Este vorba despre o handbalistă de mare potențial: Vanessa Leona Predescu. Ea vine de la Centrul Național de Excelență Râmnicu Vâlcea, acolo unde a jucat sezonul trecut la nivelul Diviziei A, și este medaliată cu bronz la Campionatul Mondial Școlar din Serbia 2021. În 2018, cu echipa Colegiului Energetic Râmnicu Vâlcea a reușit să câștige medalia de aur la ONSS (Olimpiada Școlară Națională), dar și o medalie de argint la Campionatul Național de Junioare 1. În vara acestui an, Venessa va participa la Campionatul Mondial de Junioare din Macedonia, care se va desfășura în perioada 30 iulie – 10 august. Timișoreanca, care va debuta în Liga Florilor alături de echipa noastră, a semnat un acord pentru următorul sezon cu CSM Târgu Jiu. ,,Am ales să vin la Târgu-Jiu pentru că este un proiect foarte serios și am auzit numai lucruri frumoase despre acest club. Aici s-a dezvoltat o echipă ambițioasă și dornică de rezultate excepționale. Sunt foarte entuziasmată că voi debuta în Liga Florilor cu CSM Târgu Jiu, la 18 ani, dar în același timp sunt conștientă că va fi foarte mult de muncă, dar eu sunt o fire ambițioasă și dornică de performanță. Cred că principalul obiectiv este să avem rezultate foarte bune în Liga Florilor. Și pentru că am șansa de a evolua la nivelul primului eșalon handbalistic al țării scopul meu este să evoluez în cariera mea sportivă. Îmi doresc ca iubitorii de handbal din Târgu-Jiu sa vină în număr cât mai mare la meciurile noastre și să creeze o atmosferă plăcută, iar noi să îi răsplătim cu cât mai multe victorii”, a declarat tânăra handbalistă pentru csmtargujiu.ro.

Vanessa Predescu a început handbalul la HC Cîtu Dumbrăvița.

Cătălin Pasăre