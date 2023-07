Val de controale în toată țara (la azilurile pentru bătrâni și la centrele de asistență socială pentru cei cu dizabilități)

Motto:„Când ne întrebăm ce rost are viața ne asemănăm poate cu măgarul orb ce învârte roata morii și care e foarte nedumerit la ce servește necontenita și dureroasa lui învârtire.” – Nicolae Iorga

FILMĂRILE ANPC, DISTRUSE! Niște filmări făcute la trei aziluri și centre de asistență socială pentru copii și persoane cu dizabilități din orașul Voluntari și din comuna Afumați, aparținând toate județului Ilfov – cu oameni înfometați, schingiuiți, puși să cerșească și să muncească în pielea goală – au pus pe jar societatea românească și guvernul ei. De vineri încoace, Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, nu mai are liniște și a tot făcut ședințe de urgență ale Guvernului pe care-l strunește din ce în ce mai greu.

Și-l strunește greu pentru că social-democrații trag hăis și pretinșii liberali cea. În țară, există vreo 5.000 de asemenea aziluri și centre de asistență socială. Unele de stat, majoritatea, iar altele private ori aparținând unor fundații ori ONG-uri. Ei bine, Marcel Ciolacu a dat dispoziție să se facă niște controale la sânge în acestea, cu „toleranță zero”. Rezultatele se vor cunoaște abia astăzi, marți. În ziua cu cele trei ceasuri rele.

UN CĂMIN PERFECT, PENTRU PREFECT, LA TIMIȘ. Curios, deși se zice că Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, pare-se că Prefecții nu prea ascultă de cei de la Palatul Victoria. Altfel, nu se explică cum Prefectul de Timiș a mimat un control la un Cămin de bătrâni, unde nu s-a găsit niciun cusur. Iar la altul, vai de mama lui, Azilul de bătrâni și persoane cu dizabilități, mâncarea era expirată și stricată, motiv pentru care instituția respectivă, de stat, a fost închisă. Ambele cazuri – unul mimat, adică fals, și altul cumplit de real – s-au depistat tot în județul Timiș! Practic, Prefectul de Timiș a controlat un Azil care arăta ca un Hotel. Nu de lux, dar, totuși, hotel!

Între timp, filmările de la azilurile din Voluntari și Afumați au fost șterse, din ordinul unei instituții ale căror inițiale sunt ținute la secret. Și, apropos de instituțiile de control, sunt vreo 11(unsprezece!) în toată țara. Probabil de aia merge treaba prost. C-așai la copilul cu multe moașe!

Și, totuși, din ordinul Prim-ministrului României, Marcel Ciolacu, se vor face controale – sper că de data aceasta adevărate – la toate cele vreo 5.000 de aziluri pentru bătrâni și centre de asistență socială. Iar rezultatele le vom afla abia astăzi, marți. Ziua cu cele trei ceasuri rele!

LA TIMIȘ, CONTROALE DE OCHII LUMII. Cum spuneam, la Timiș, chiar în prezența unui prefect un control a ieșit perfect. Fiind un control de ochii lumii, adică ai presei! Șeful DSP Ilfov și-a dat demisia în urma apariției dosarului cu „Lagărele morții de la Ilfov”(comparate pe bună dreptate cu lagărul de la Auscwitz).

De la emisiunea DECISV, realizată de gorjeanca Cătălina Porumbel la postul de televiziune Antena 3 CNN, am mai aflat că ordinul de a fi șterse filmările realizate de către ANPC, a fost dat acum două săptămâni, dar președintele ANPC, Horia Constantinescu nu a vrut să divulge sursa ordinului ordinar!

RÂDE CIOB(RAFILA) DE OALĂ SPARTĂ! (BUDĂI) Deși amândoi miniștri ai Guvernului Ciolacu, mă refer la Ministrul Muncii, Solidaritții și Protecției Sociale, Marius Budăi, dar și la ministrul Sănătății, Alexandru Rafila(pentru mine o mare decepție!) sunt cu musca pe căciulă, ei bine, se mai și atacă între ei. Platitudinea lui Alexandru Rafila se vede de la o poaștă. Cu toate acestea, el se dă cocoș sau chiar fată mare și-i cere colegului de Guvern: „Budăi să vină cu răspunsuri mai bune!”

Adică de la Budăi are pretenții, chiar dacă și răspunsurile lui Rafila colcăie de demagogie și prost gust!

ION PREDOȘANU

P.S. Se mai zice că pretinsul PNL sabotează PSD. La guvernare!(Ion Predoșanu)