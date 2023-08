Val de angajări la stat, înainte de tăieri. Posturile vacante în Gorj

Angajări la foc automat în mai multe instituții publice din Gorj, în contextul în care guvernanții vor să reducă numărul de funcționari. Școli, primării sau instituții de cultură au nevoie, pe ultima sută de metri, de personal.

Cele mai multe angajări sunt în sistemul de învățământ. De pildă, Școala Gimnazială „Aurel Teodorescu” din Stejari angajează îngrijitor. Postul nu este însă pentru oricine. Se caută femeie de serviciu cu liceu – cu sau fără diplomă de bacalaureat și, atenție, cu cel puțin zece ani vechime în muncă! Concursul are loc la începutul lunii septembrie.

Liceul din Novaci caută fochist cu Bac-ul luat, iar cel din Rovinari are nevoie de un îngrijitor. Ultimul post necesită doar studii medii și absolvirea unui curs de igienă.

Alte două grădinițe din Târgu Jiu au nevoie de personal. Posturile de îngrijitori, spălătoreasă și muncitor necalificat sunt vacante la grădinițele „Mihai Eminescu” și „Constantin Brâncuși”.

Lista angajărilor continuă în administrația publică locală. Primăria din Crușeț angajează inginer cadastru/topograf, Primăria Bâlteni are nevoie de un muncitor calificat – sudor și de un referent la Compartimentul Cultură, bibliotecă, arhivă și secretariat, iar Primăria Drăguțești caută un asistent medical generalist, debutant, la Compartimentul Asistență medicală școlară.

De asemenea, Direcția Județeană de Statistică Gorj caută un expert pe perioadă determinată, până în septembrie 2023, în vreme ce Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” angajează director adjunct (tehnic-administrativ).

În schimb, Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor de execuție vacante de consultant artistic debutant și referent (fotograf).

Deși Guvernul taie, pe hârtie, de peste tot, pentru reducerea cheltuielilor publice, până la intrarea în vigoare a reformei, s-a dat startul angajărilor. Coaliția de guvernare promite că 200.000 de posturi de bugetari vor fi tăiate din schemele de personal. Aceste posturi nu sunt ocupate fizic, dar sunt finanțate de la bugetul de stat.

I.I.